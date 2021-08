Vicky Hartzler s’exprime sur sa volonté d’interdire la théorie critique de la race dans les écoles militaires

La représentante Vicky Hartzler, R-Mo., a rejoint vendredi “Fox Report” pour expliquer pourquoi elle a présenté une législation interdisant la théorie critique de la race dans les écoles militaires.

REPRÉSENTANT. VICKY HARTZLER : Eh bien, je suis une ancienne enseignante, je suis également un membre senior du Comité des services armés, et l’idée que notre ministère de la Défense pourrait enseigner à nos enfants que leur pays est intrinsèquement raciste, et certainement les enfants de nos hommes et femmes en uniforme est tout simplement odieux. Et nous devons nous assurer que cela n’arrive pas.

Le ministère de la Défense enseigne et supervise plus de soixante-dix mille de nos enfants, de nos hommes et femmes en uniforme, dans 160 bases à travers le monde et ici en Amérique, et je veux m’assurer qu’ils apprennent que c’est le plus grand pays dans le monde, et ils devraient être fiers de notre pays et ne devraient pas avoir honte de qui ils sont en raison de la couleur de leur peau.

…

Eh bien, aucun enfant ne devrait apprendre que son destin est déterminé par sa couleur de peau ou que l’Amérique est une nation intrinsèquement raciste. Ce n’est pas la réalité. C’est un changement de l’histoire, une réécriture de l’histoire et c’est très toxique. Et certainement, dans l’armée, nous devons travailler à l’unité et à la cohésion et ne pas diviser nos troupes en différents groupes en fonction de leur couleur de peau.

Cela n’a pas de sens, et en Amérique, nous devons continuer à adopter notre modèle traditionnel d’E Pluribus Unum – parmi tant d’autres, un – c’est la force de notre nation, c’est que nous venons d’horizons différents, mais nous sommes tous les Américains. Et cela devrait être le but. Cela devrait être ce que nous enseignons à nos enfants et que leur avenir est illimité. Le rêve américain est bel et bien vivant et ne doit pas être endoctriné avec quelque chose qui va leur nuire et finalement nuire à l’avenir de notre pays.

REGARDEZ L’INTERVIEW EN ENTIER ICI: