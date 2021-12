Vicky Kaushal accueille Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh dans l’équipe de Sam Bahadur

Vicky a déclaré que Sanya et Fatima apporteraient plus de substance à l’histoire de Sam Bahadur, ajoutant qu’il était très heureux de travailler avec les deux pour la première fois.

L’équipe de Sam Bahadur a célébré l’anniversaire de la réalisatrice Meghna Gulzar en accueillant à son bord Fatima Sana Shaikh et Sanya Malhotra. Sanya jouera le rôle de Silloo Manekshaw, Fatima interprétera l’ancien Premier ministre Indira Gandhi. Vicky Kaushal jouera le rôle principal dans le biopic de Sam Manekshaw, le premier officier de l’armée indienne à être promu maréchal.

Vicky a déclaré dans un communiqué que Sanya et Fatima, avec leurs personnages, apporteraient plus de substance à l’histoire de Sam Bahadur, ajoutant qu’il était très heureux de travailler avec les deux pour la première fois.

L’acteur d’Uri: The Surgical Strike a ajouté que leurs personnages figuraient parmi les personnalités les plus influentes et que le public serait désormais témoin de l’histoire de leur engagement, de leur vaillance et de leur résilience. Vicky les a accueillis dans la famille Manekshaw et a déclaré qu’il avait hâte de partager l’écran avec deux des acteurs indiens les plus talentueux de cette génération.

Meghna, pour sa part, a également exprimé son désir de vivre le voyage de Manekshaw. Elle a dit qu’elle avait beaucoup à célébrer – la fierté de commémorer les 50 ans de la victoire historique des forces armées indiennes lors de la guerre de libération du Bangladesh en 1971. Elle a dit que c’était aussi excitant d’avoir Sanya et Fatima dans l’équipe, ajoutant que leurs rôles exigeaient beaucoup de dignité, de sensibilité et de sang-froid.

La réalisatrice a ajouté qu’elle attendait avec impatience que ces acteurs donnent vie à ces personnages.

S’exprimant en décrochant le rôle de Silloo Manekshaw, Sanya a déclaré qu’elle était honorée de représenter un personnage qui était le soutien de Sam Bahadur. Elle a dit qu’elle avait hâte de faire la lumière sur l’influence de Siloo dans la vie du héros de guerre.

Fatima, d’autre part, a également exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre la famille Sam Bahadur, affirmant qu’elle était prête à relever le défi de représenter à l’écran l’une des femmes les plus influentes d’Inde.

Sam Manekshaw était l’un des héros de guerre les plus célèbres de l’Inde dont la carrière militaire a duré quatre décennies et cinq guerres. Il a mené l’armée indienne à une victoire décisive dans la guerre indo-pakistanaise de 1971 en tant que chef d’état-major de l’armée.

