Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar tirent pour M. Lele testés positifs pour Covid-19

Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar testent Covid positifs (Instagram Photos)

Après que plusieurs acteurs de Bollywood, d’Aamir Khan à Akshay Kumar, Vicky Kaushal et Bhumi Pednekar tournent actuellement pour M. Lele ont été testés positifs pour Covid-19. Les deux acteurs se sont rendus sur les plateformes de médias sociaux pour faire savoir à leurs abonnés qu’ils avaient attrapé l’infection et qu’ils s’isolaient.

Actuellement en tournage pour le réalisateur Shashank Kaitan, Vicky est allée sur Instagram et a déclaré que malgré toutes les précautions prises, il avait été testé positif. Actuellement, il suit tous les protocoles essentiels et est en quarantaine à domicile et suit les médicaments prescrits par le médecin. Il a demandé à toutes les personnes qui sont entrées en contact avec lui de se faire dépister immédiatement.

Bhumi Pednekar, quant à elle, a déclaré qu’elle présentait des symptômes bénins et qu’elle prenait de la vapeur, de la vitamine C et du «Happy Mood» comme remède. Demandant à ses partisans de ne pas prendre la situation actuelle à la légère, elle leur a demandé de porter un masque, de maintenir une distance sociale et d’être attentive au comportement général. Elle a également demandé à tous ceux qui étaient en contact avec elle de passer un test Covid.

Bhumi sera ensuite vu dans la suite du film primé national Badhaai ho, «Badhaai Do» avec également Rajkummar Rao. Vicky, d’autre part, a récemment révélé le titre du biopic de Sam Manekshaw à l’occasion de son 107e anniversaire de naissance, où il planifiera le rôle principal.

L’Inde a enregistré plus d’un cas de lakh pour la première fois dimanche et plus de 50% des cas provenaient du seul Maharashtra. Le décompte national du COVID-19 s’élève à 1,25,89,067.

Akshay Kumar qui a été testé positif pour Covid un jour de retour a été hospitalisé. Il a cependant soutenu qu’il s’agissait d’une mesure de précaution sous avis médical et espère rentrer bientôt chez lui.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.