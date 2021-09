Vicky Kaushal figurera dans la populaire émission de téléréalité de Discovery « Into The Wild With Bear Grylls » ; vérifier les détails

Into The Wild With Bear Grylls est une émission de téléréalité très populaire sur les techniques de survie qui implique des célébrités entrant dans la nature avec le célèbre survivant et aventurier britannique Bear Grylls.

L’actrice Vicky Kaushal est prête à figurer dans la populaire émission de téléréalité de Discovery dans le prochain épisode de Into The Wild Bear Grylls. L’acteur d’URI sera vu tester ses limites après l’acteur préféré de Bollywood, Ajay Devgan, qui sera également vu dans la nouvelle saison de Into the Wild avec Bear Grylls. Les deux acteurs seront vus dans la nature avec l’aventurier et survivaliste aux Maldives. Le tournage du spectacle va bientôt commencer et Ajay Devgan a déjà atteint les Maldives pour le tournage aventureux.

Into The Wild With Bear Grylls est une émission de téléréalité très populaire sur les techniques de survie qui implique des célébrités entrant dans la nature avec le célèbre survivant et aventurier britannique Bear Grylls. La nouvelle saison a connu des réactions et un succès écrasants avec les épisodes précédents mettant en vedette le Premier ministre Narendra Modi, la superstar Rajnikanth et Khiladi Akshay Kumar. La nouvelle saison à venir sera diffusée sur l’application Discovery plus.

L’émission sera similaire à l’émission internationale de Gryll qui était autrefois diffusée sur NBC et National Geographic ‘Running Wild with Bear Grylls’. L’émission a accueilli l’ancien président américain Barack Obama et de nombreuses célébrités hollywoodiennes telles que Channing Tatum, Ben Stiller et Michelle Rodriguez.

Vicky Kaushal a été vue pour la dernière fois dans le film Bhoot – Part One : The Haunted Ship (2020). L’acteur travaille également sur certains des films biographiques tels que Sardar Udham Singh et Sam Bahadur.

