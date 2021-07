Vicky Krieps, star de “Bergman Island”, sur Chanel, “Old”, Survivor – WWD

L’actrice luxembourgeoise Vicky Krieps est restée un peu silencieuse depuis “Phantom Thread”, prenant du recul après que son tour de star dans le film de mode 2017 l’a propulsée vers la célébrité mondiale.

Cela est sur le point de changer avec un trio de projets très médiatisés à venir : « Old » de M. Night Shyamalan, « Beckett » de Netflix et « The Survivor » de Barry Levinson, face à Peter Sarsgaard, John Leguizamo et Danny DeVito.

Mais ici à Cannes, où elle présente « Bergman Island » de Mia Hansen-Love, une muse enchanteresse sur la nature de l’art et de la célébrité, Krieps envisage tranquillement ces concepts elle-même.

Le film traite du syndrome de l’imposteur et des problèmes d’identité avec lesquels de nombreuses femmes luttent. Bien qu’il ait été tourné deux ans avant la pandémie, Krieps a eu le temps de réfléchir pendant le temps d’arrêt de la quarantaine. « Suis-je défini simplement en étant moi ou suis-je défini en interagissant, par des gens qui me disent que je suis beau ou intelligent ou que je travaille dur ? » elle considère. En tant qu’actrice, une grande partie de sa carrière est la critique et les commentaires. « Nous nous définissons par des gens qui nous définissent, mais pendant un an, nous n’avions que nous-mêmes et un miroir. »

Sur le tapis rouge, Krieps a gardé sa couture décontractée avec un chemisier en dentelle brodée de la Maison Lemarié et une jupe en dentelle rose fuchsia. La tenue, cool pour une première cannoise, a été créée en collaboration avec Chanel. “Avoir un styliste était quelque chose que je ne pouvais pas trouver, surtout après COVID-19 et ne pas avoir de premières, donc savoir que je pourrais travailler avec Chanel m’aide à me sentir entourée, protégée”, a-t-elle déclaré à propos de son retour sur le tapis rouge.

L’actrice entretient une relation spéciale avec la maison depuis que Karl Lagerfeld lui a envoyé une note manuscrite au milieu de la frénésie soudaine de “Phantom Thread”. Elle a été inondée d’invitations de défilés de mode mais se méfie du premier rang, jusqu’à la lettre de Lagerfeld. Il y a dit qu’il ne se souciait même plus des films modernes, mais qu’un ami lui a montré le film. Il était tellement séduit par son rôle qu’il l’a invitée à Paris. “Je me suis dit : ‘C’est un artiste qui invite un autre artiste à voir son travail parce qu’il aimait mon travail, et cela a changé selon mon cheminement de pensée”, se souvient-elle. Après le spectacle, elle a été conduite dans les coulisses pour rencontrer Lagerfeld.

« Cet homme a fait quelque chose que personne n’avait fait. Il a juste pris ma main et a regardé profondément dans mes yeux. Il était très sérieux, il ne riait pas ou ne souriait pas du tout et ne me facilitait pas la tâche. Je ne me souviens pas de la formulation exacte mais c’était : « J’ai vu ce que tu fais et c’est bien mais maintenant tu dois continuer. Le message était clair, vous avez le devoir de continuer et de continuer à bien le faire. Vous ne pouvez pas laisser cette chose partir.

Était-ce encourageant ou intimidant de parler à une telle légende ? «C’était soulageant d’une certaine manière, parce que c’était honnête. Il n’allait pas sourire et dire : ‘Oh mon dieu, tu es tellement incroyable’, parce qu’il sait que c’est du travail. C’était la chose la plus concrète et la plus réelle que l’on m’ait dite », a-t-elle partagé.

Et elle s’est donc retrouvée assise au premier rang et appliquant les connaissances qu’elle avait apprises sur le tournage de “Phantom Thread” pour évaluer les tenues. « C’était le meilleur moyen de faire connaissance avec une marque parce que c’était un peu libérateur. Je regardais comment les vêtements bougeaient et je pense que c’était une approche très différente.

Après “Phantom Thread”, elle a évité d’avoir un agent américain pendant deux ans afin de rester à l’écart des projecteurs. Désormais, elle a un pied à Hollywood et l’autre toujours planté dans le cinéma indépendant européen. C’est un acte d’équilibre. À Cannes, elle venait de sortir d’un voyage en ligne pour promouvoir « Old » de Shyamalan juste avant sa sortie aux États-Unis, et elle vient de terminer « Corsage », un film d’époque sur l’impératrice Elisabeth d’Autriche, mieux connue sous le nom de Sisi à Vienne.

La mode – et son absence – joue un rôle dans les deux films. Dans « Old », qui se déroule sur une plage, elle passe une grande partie de son temps en bikini. “J’étais nerveux d’une manière différente – qu’il n’y avait rien à quoi s’accrocher.” Mais dans la pièce d’époque “Corsage”, il n’y avait que des corsets et des robes. Le corset l’obligeait à réduire sa taille à 40 centimètres, plus petite que sa fille de 10 ans. L’expérience a été bouleversante.

“C’était un sentiment tellement troublant et inconfortable”, a-t-elle déclaré. Bien que cela l’ait aidée à entrer dans le personnage, la routine a eu un impact émotionnel.

« La chose que j’ai observée dès que je l’ai eu – et cela arrivait tous les jours – c’est qu’au bout de deux minutes, je devenais triste. Comme une profonde tristesse. Et j’ai découvert que votre centre émotionnel est là où se trouvent votre plexus solaire et votre diaphragme, et c’est exactement là où il pousse le plus. Cela affecte votre humeur », a-t-elle déclaré. «Cela m’a fait penser à toutes ces femmes qu’ils qualifieraient de difficiles ou d’hystériques. Pourquoi personne ne parle jamais de cet instrument qui torturait clairement ces femmes ? »

Venir à Cannes à peine sorti du tournage de « Corsage » était libérateur, comme une grande bouffée d’oxygène. « C’est agréable de reprendre vie. C’est comme un cadeau, un cadeau qui m’a été offert », dit-elle. “Le sens [of “Bergman Island”] est belle, et après la dernière année à me poser ces questions : qui suis-je en tant que femme, qui suis-je en tant que mère, qui suis-je dans mon travail, en tant qu’actrice, qui suis-je dans ma vie privée, en tant que Vicky ? Qui sont toutes ces femmes ? Et c’est tout moi.