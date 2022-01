Vicky Pattison dit que l’alcool a pris le dessus sur sa vie, avec 10 verres par jour

Vicky a parlé de la façon dont l’alcool l’a consommée (Photo: Rex)

Vicky Pattison a déclaré qu’elle « avait tout mis en péril » alors que la boisson prenait le dessus sur sa vie.

La reine de la télé-réalité s’est fait connaître à l’âge de 22 ans sur Geordie Shore sur MTV avant d’être couronnée reine de la jungle dans Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! en 2015.

Cependant, l’influenceuse née à Newcastle a déclaré qu’elle se sentait « perdue et seule » après la victoire et détestait la personne qu’elle est devenue, buvant jusqu’à dix verres par jour.

S’adressant au Sun dimanche, Vicky a révélé: « J’avais tout ce que j’ai toujours voulu. Le public nous aimait bien, j’avais laissé Geordie Shore et j’avais une nouvelle carrière brillante.’

Cependant, la star a déclaré qu’elle était « convaincue que les gens se rendraient compte que je n’avais rien de spécial » et que sa nouvelle carrière lui serait par la suite retirée, la conduisant à un modèle d’auto-sabotage par l’alcool.

« J’arrivais tard au travail. Je ne pense pas que je sois jamais arrivée ivre, j’ai toujours dormi, mais je n’étais pas en état de travailler », a-t-elle admis. « Quand vous faites des talk-shows, vous voulez être spirituel et chaleureux, les yeux brillants et la queue touffue, sans vous débarrasser de la léthargie des cinq gin tonics. »

La star a admis qu’elle était » convaincue » que les gens allaient dire qu’elle » n’avait rien de spécial » après avoir trouvé la gloire (Photo: .)

Elle a ajouté: « De temps en temps, vous pouvez le mettre sur le compte du charme Geordie mais, systématiquement, ce n’est tout simplement pas professionnel. C’est ce que je devenais. Je mettais en péril tout ce que j’avais toujours voulu et pour lequel j’avais travaillé.

Décrivant les gens qui deviennent « ivres mortels » comme « toujours négligents ou agressifs », la personnalité de la télévision s’est décrite comme « un amalgame grossier de tout ce que j’étais quand j’étais ivre ».

Vicky a ensuite déclaré qu’elle «se débarrasserait» de sa gueule de bois et de «la honte» avec un autre verre, poursuivant ainsi le cycle.

Vicky a été couronnée reine de la jungle en 2015 (Photo: Rex)

La femme de 34 ans se prépare à sortir son livre d’auto-assistance devenu autobiographie, The Secret to Happy, ce mois-ci, maintenant qu’elle a trouvé l’amour avec l’entraîneur personnel Ercan Ramadan.

Elle a révélé à quel point Ercan, 28 ans, s’est tenue à ses côtés lorsqu’elle a reçu un diagnostic de kyste aux ovaires – dont on lui a dit qu’elle pourrait rendre la conception difficile – après avoir « passé si longtemps à choisir les mauvais hommes ».

Avec son partenaire Ercan Ramadan aux Pride Of Britain Awards 2021 (Photo : Mike Marsland/WireImage)

Plus : Vicky Pattison



La rassurant qu’ils seraient » bien » et, sinon, avec » d’autres façons d’être parent « , Vicky a déclaré qu’il » serait un bon père le moment venu « , alors qu’elle espère être » une bonne maman » ‘.

Vicky avait précédemment révélé son intention de congeler ses œufs en janvier, pour éviter de précipiter son petit ami dans le fait de fonder une famille, et a fustigé les frais de 10 000 £ comme injustes pour ce qui » devrait être un droit humain fondamental « .

