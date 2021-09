Victime de la braderie ? Ce portefeuille vous récompense juste pour avoir fait hodl

in

Le prix du Bitcoin a chuté jusqu’à 15% ces derniers jours, espoir particulièrement frappant que son prix revienne à 50 000 $ sous peu.

La chute a son origine dans la peur des marchés. La faillite probable du géant chinois de l’immobilier Evergrande. Le défaut potentiel du gouvernement américain et l’expansion de la variante delta ont poussé de nombreux investisseurs à choisir de se retirer des actions risquées. Ce qui a commencé comme une tentative de prendre des bénéfices s’est terminé par une vente massive dans laquelle les prix des crypto-monnaies ont plongé. Rien que lundi, plus de 800 millions de dollars se sont évaporés.

Néanmoins, nous ne considérons pas Bitcoin comme un actif risqué sans raison – Bitcoin a rapidement ramassé les morceaux, rebondissant rapidement à 44K. Pour jeudi, la bonne nouvelle est arrivée, c’est que Twitter a annoncé que ses utilisateurs auraient bientôt la possibilité de récompenser (pourboire) leurs créateurs préférés avec du Bitcoin. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible pour les utilisateurs d’iOs et les utilisateurs d’Android pourront en profiter dans les semaines à venir.

Une telle décision devient un énorme coup de pouce pour l’écosystème de la crypto-monnaie et l’adoption de Bitcoin. Le marché n’est pas particulièrement surpris par cette décision de Twitter, étant donné que le PDG de cette entreprise, Jack Dorsey, a montré un grand intérêt pour les actifs cryptographiques. Il y a quelques mois, il a commencé des tests pour exploiter Bitcoin et a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie avec lequel travailler (en référence à Bitcoin).”

La chute du Bitcoin a également été favorisée par la probabilité que les taux d’intérêt soient relevés par la Fed.Cependant, mercredi lors de la réunion du FOMC, son président Jerome Powell, a assuré que la Fed évitera de précipiter le rythme des mesures, en assouplissant certaines des craintes et des doutes des investisseurs. Bien que cette nouvelle puisse les inciter à déposer leur argent dans les banques, créant un impact sur le prix du Bitcoin, certains analystes considèrent que cette influence sera minime étant donné que le marché serait mieux placé pour amorcer les réductions des subventions. Malgré les défaites les plus récentes et les plus infimes de Bitcoin, le point de vue des analystes reste que le prix de la crypto-monnaie atteindra 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Les mouvements violents du prix du Bitcoin ne sont pas conçus pour les faibles d’esprit. Il est très facile de paniquer et de trouver une issue avant que le prix ne baisse davantage. Mais très souvent, les vendeurs sont pris dans des situations délicates lorsque Bitcoin commence à se rallier (Devrais-je acheter maintenant que le prix commence à se redresser ou est-ce une triche ?) Hodl tout en étant récompensé n’est certainement pas facile.

Pour faciliter la tâche, la bourse Bexplus lance le portefeuille BTC portant intérêt, qui a jusqu’à 21% d’intérêt annuel. Mettez simplement vos bitcoins dans le portefeuille et oubliez les mouvements fous des prix des bitcoins. Vous constaterez que faire hodl est beaucoup plus facile et avantageux.

Bexplus est un échange de crypto-monnaie de premier plan offrant des échanges de contrats à terme avec effet de levier 100x pour une grande variété de paires telles que BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP, etc. Placer des crypto-monnaies dans Bexplus ne nécessite pas de frais de dépôt ni de vérification KYC.

Qu’offre le portefeuille d’intérêt Bexplus ?

Le portefeuille Bexplus vous récompense avec jusqu’à 21% d’intérêt annuel juste pour y garder vos bitcoins.

Indépendance : le portefeuille est indépendant du compte de trading, les dépôts ne peuvent donc pas être utilisés comme marges et ne seront pas affectés si vos positions sont liquidées. Les transferts entre le compte de trading et le wallet sont instantanés.

Haute sécurité : la plate-forme utilise plusieurs accès de signature et tous les fonds transférés des portefeuilles froids aux portefeuilles chauds sont traités manuellement et nécessitent la coordination de différents personnels.

Aucune pénalité pour les retraits anticipés : les demandes de retrait seront traitées dans un délai d’un jour sans pénalité pour les retraits anticipés. Si vous retirez vos dépôts le dixième jour du mois, vous pourrez recevoir les intérêts générés pendant cette période.

Le KYC n’est pas requis : toute inscription dans Bexplus se fait via une vérification par e-mail. Vous n’avez pas à vous soucier de la fuite de vos informations personnelles.

Le trading de Bitcoin peut être stressant. Si vous voulez prendre du temps, le portefeuille Bexplus est l’endroit idéal pour vous. N’oubliez pas que hodl tight est hodl smart. La fortune favorise toujours les plus courageux et les plus persévérants.

Fonctionnalités Bexplus

