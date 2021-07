Victimes de Covid: le BJP et l’opposition contestent l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun décès dû au manque d’oxygène

Le BJP a déclaré que même les États dirigés par l’opposition n’avaient, officiellement, pas admis les décès dus au manque d’oxygène. (Source de la photo : IE)

Un jour après que le ministère de la Santé de l’Union a déclaré à Rajya Sabha qu'”aucun décès dû au manque d’oxygène n’a été spécifiquement signalé par les États et les UT”, le BJP et l’opposition ont échangé des accusations mercredi. Le BJP a déclaré que l’opposition « faisait de la politique dans la pandémie », tandis que les partis d’opposition accusaient le gouvernement d’avoir induit le pays en erreur.

Le BJP a déclaré que même les États dirigés par l’opposition n’avaient, officiellement, pas admis les décès dus au manque d’oxygène. Il a déclaré que le Centre ne collecte que les données qui leur sont envoyées et ne “génére pas les données”. L’opposition, y compris le Congrès et l’AAP, a attaqué le Centre, le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, déclarant qu’ils ne seraient pas surpris “si demain le Centre déclare que Covid n’est jamais venu dans le pays”.

Mardi, dans une réponse écrite à une question posée à Rajya Sabha, le ministre d’État à la Santé, Bharti Jain Pawar, avait déclaré : « Des directives détaillées pour la notification des décès ont été publiées par le ministère de la Santé de l’Union à tous les États et UT. En conséquence, tous les États et UT signalent régulièrement les cas et les décès au ministère de la Santé de l’Union. Cependant, aucun décès dû au manque d’oxygène n’a été spécifiquement signalé par les États et les UT ».

Au milieu de la fureur qui a suivi la déclaration, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a spécifiquement ciblé mercredi le chef du Congrès Rahul Gandhi et l’AAP, affirmant qu’ils ne s’abstenaient pas de faire de la politique même pendant la pandémie. « Il y a trois choses à noter dans la réponse qui a été donnée par le ministère de la Santé au Parlement. Premièrement, la santé est un sujet d’État qui appartient aux États et aux territoires de l’Union. Deuxièmement, le Centre dit que nous ne collectons que les données envoyées par les États. Nous ne générons pas les données. La troisième chose que dit le Centre est que nous avons publié des directives par lesquelles les États et les UT peuvent signaler leurs données sur les décès et ils le font régulièrement. En fin de compte, le Centre dit que, parce qu’aucun État ou territoire de l’Union n’a envoyé de données sur un décès spécifiquement dû à une pénurie d’oxygène, il n’y a pas de données pour cela », a déclaré Patra.

Patra a déclaré que le gouvernement de Delhi avait déclaré à la Haute Cour de Delhi dans le cas de 21 décès à l’hôpital Golden de Jaipur que “la pénurie d’oxygène comme cause du décès … ne pouvait pas être déterminée par un comité d’experts qui a examiné la question”. Il a également fait référence aux reportages des médias du gouvernement du Maharashtra disant à la Haute Cour qu’aucun patient n’était décédé d’un manque d’oxygène dans l’État, et a fait référence aux reportages des médias du ministre du Chhattisgarh TS Singhdeo disant la même chose.

« Au Chhattisgarh, où il y a un gouvernement du Congrès, le gouvernement dit qu’il n’y a même pas eu un seul décès à cause du manque d’oxygène. Alors Rahulji, pourquoi fais-tu ce genre de politique ? Je suis très triste que votre gouvernement du Maharashtra, votre gouvernement du Chhattisgarh, quand ils disent eux-mêmes qu’il n’y a pas de mort à cause du manque d’oxygène, vous répandez des mensonges en tweetant », a déclaré Patra.

Un peu plus tôt, la dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi, avait déclaré : « Les décès se sont produits parce qu’au cours de l’année pandémique, le gouvernement a augmenté les exportations d’oxygène d’environ 700%. » Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré que les personnes dont les proches sont décédés en raison d’un manque d’oxygène devraient « traquer le gouvernement de l’Union en justice ».

