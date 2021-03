Victimes identifiées lors d’une fusillade mortelle à Virginia Beach ⋆ .

Une fusillade à Virginia Beach Oceanfront vendredi soir a fait deux morts et huit blessés. Leurs blessures vont de graves à mortelles, a rapporté WAVY TV 10.

L’une des victimes a été identifiée comme étant âgée de 29 ans Deshayla Harris, qui était un spectateur qui a été frappé dans le pâté de maisons 300 de la 19e rue et est mort sur les lieux. Harris était un membre de la distribution de la 17e et dernière saison du Bad Girls Club d’Oxygen en 2017 et a été surnommé «The Firecracker Fashionista».

La deuxième victime identifiée était âgée de 25 ans Donovon Lynch de Virginia Beach, qui a été tué dans «une fusillade impliquant un agent dans le pâté de maisons 300 de la 20e rue», selon un communiqué du chef Paul Neudigate du département de police de Virginia Beach.

La police de #VirginiaBeach a déclaré que Deshayla Harris était une spectatrice innocente lors d’une fusillade sur 300 pâtés de maisons de la 19e rue St. Une rue plus loin, Donovan Lynch a été abattu par un policier dans le pâté de maisons 300 de la 20e rue St. – Eugene Daniel 13News Now (@eugenedanielTV) 27 mars 2021

Journaliste WAVY Andy Fox a déclaré le père de Lynch, Wayne, a confirmé la nouvelle et a qualifié Donovon de «fils de rêve d’un père», dans une déclaration à Fox.

«Intelligent, beau, érudit, athlète, entrepreneur et aimé de tous ceux avec qui il est entré en contact. Reste en paix Don », a tweeté Fox.

L’homme tué lors d’une fusillade sur la plage est Donovon Lynch, 25 ans. Son père Wayne m’a confirmé et m’a envoyé ceci:

«Le fils de rêve d’un père!

Intelligent, beau, érudit, athlète, entrepreneur et aimé de tous, il est entré en contact avec Rest In Peace Don! @WAVY_News pic.twitter.com/qwsla1tb37 – Andy Fox (@AndyFoxWAVY) 27 mars 2021

La fusillade découle d’un conflit qui s’est transformé en une altercation physique, qui a conduit plusieurs personnes à retirer des armes à feu, selon les enquêtes.

Neudigate a déclaré que des policiers sont arrivés vers 23 h 20 HNE sur la 20e rue et l’avenue Atlantic et, comme ils étaient activement dans la région, davantage de coups de feu ont été tirés dans le secteur de la 20e rue et de l’avenue Pacific. Les agents estiment que les deux fusillades n’étaient pas liées.

Samedi, le service de police de Virginia Beach a annoncé dans un communiqué que trois personnes étaient détenues à la prison de Virginia Beach City et inculpées de «sept chefs d’agression criminelle, utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime et manipulation imprudente d’une arme à feu». Les trois individus sont Ahmon Jahree Adams, 22 ans, de Chesapeake, Nyquez Tyyon Baker, 18 ans, de Virginia Beach, et Devon Maurice Dorsey Jr., 20, de Virginia Beach.

Dale Gauding, porte-parole de l’hôpital général Sentara Virginia Beach, a déclaré que six victimes avaient été admises à l’hôpital et que deux personnes étaient entrés blessées. Une victime, qui a été envoyée à l’hôpital Sentara Princess Anne, a obtenu son congé et une autre a été envoyée au centre de traumatologie de l’hôpital général de Sentara Norfolk.

Encore une scène très active ici au bord de l’océan après la mort de 2 personnes, 8 autres blessées dans des fusillades pendant la nuit. J’ai parlé avec 2 femmes qui quittaient un club et j’ai vu des gens courir en criant que quelqu’un tirait. ATF K9 également sur scène. Activez le son pour plus de détails. @WAVY_News pic.twitter.com/ALtLIRwI5V – Geena Arevalo (@GeenaA_WAVY) 27 mars 2021

Geena Arevalo a partagé des séquences vidéo de la scène le lendemain matin. Arevalo s’est entretenu avec deux femmes qui ont vu «des gens courir en criant que quelqu’un tirait».

