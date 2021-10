Victoire 2-0 du Racing de Lens contre le Stade de Reims

10/01/2021 à 23:03 CEST

Les Lentille gagné 2-0 contre Reims lors du match disputé ce vendredi dans le Stade Bollaert-Delelis. Les Course de Lens est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 2-3 à Olympique de Marseille. Pour sa part, Stade de Reims est venu de battre 3-1 à domicile à FC Nantes lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble des Lentille est deuxième, tandis que le Reims il est douzième après la fin du match.

Le match a bien commencé pour l’équipe de Lentille, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but sur penalty de Arnaud Kalimuendo, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les Course de Lens, qui met plus de terres entre les deux avec autant de Arnaud Kalimuendo, réalisant ainsi un doublé à la 52e minute, terminant le match sur un résultat final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Lentille qui sont entrés dans le jeu étaient Ignatius Kpene Ganago, Wesley a dit, Massadio haïdara, Deiver Machado et Yannick Cahuzac remplacement Arnaud Kalimuendo, Gaël Kakuta, Facundo Médina, Przemyslaw Frankowski et Cheick Oumar Doucouré, tandis que les changements dans le Reims Ils étaient Le Bilal Touré, Fodé Doucouré, Nathanaël Mbuku et Moreto Cassama, qui est entré pour remplacer Autour des palombes Matusiwa, Mitchell van bergen, Ilan Kebbal et Alexis Flips.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : trois cartons jaunes au Lentille, spécifiquement à Facundo Médina, Kévin Danso et Gaël Kakuta et un à Reims (Younis Abdelhamid). De plus, il y avait un carton rouge pour Hugo ekitike par l’équipe visiteuse.

Grâce à cette victoire, Lentille parvient à monter à 18 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le Reims continuer avec 10 points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur : le Course de Lens sera mesuré avec le Montpellier et le Stade de Reims jouera contre lui Brest.

Fiche techniqueCourse de Lens :Jean-Louis Leca, Facundo Medina (Massadio Haidara, min.72), Kevin Danso, Jonathan Gradit, Jonathan Clauss, Cheick Oumar Doucoure (Yannick Cahuzac, min.89), Seko Fofana, Przemyslaw Frankowski (Deiver Machado, min.84) , Gael Kakuta (Wesley Said, min.72), Arnaud Kalimuendo (Ignatius Kpene Ganago, min.71) et Florian SotocaStade de Reims :Predrag Rajkovic, Yunis Abdelhamid, Wout Faes, Alexis Flips (Moreto Cassama, min.73), Thomas Foket, Marshall Munetsi, Azor Matusiwa (El Bilal Toure, min.64), Ghislain Konan, Ilan Kebbal (Nathanael Mbuku, min.72 ), Hugo Ekitike et Mitchell Van Bergen (Fode Doucoure, min.72)Stade:Stade Bollaert-DelelisButs:Arnaud Kalimuendo (1-0, min. 45) et Arnaud Kalimuendo (2-0, min. 52)