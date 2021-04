Victoire 2-0 pour Cortes contre Itaroa Huarte

17/04/2021 à 23:21 CEST

le Huarte n’a pas réussi à plier le Coupures, qui s’est imposé 2-0 lors du duel organisé ce samedi au Saint François Xavier. Avec cette défaite, le Itaroa Huarte a été placé en deuxième position à la fin du match, tandis que le Coupures c’est quatrième.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but du point de penalty de Palais à la 17e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Coupures, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Raul Chueca à la minute 68. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 2-0 dans la lumière.

Avec ce résultat, le Coupures il obtient 31 points et le Huarte avec 33 points.

Le lendemain sera confronté à la Itaroa Huarte avec lui Cantolagua. Pour sa part, Coupures sera mesuré par rapport à Burladés.

Fiche techniqueCoupures:Raúl, Alberto Perez, Embid, Robinho, Palacios, Doiz (Alvaro Sánchez, min.74), Viela, Pascual, Zamora (Raúl Chueca, min.62), Ladron (Guiral, min.82) et Dani Salas (Carlos Trincado, min.62)Itaroa Huarte:Satrustegui, Adur, Arellano, Iñaki Araguren, Sánchez, Echeverria, De Eulate, Alonso, Narváez, Julen Iturri et De UlibarriStade:Saint François XavierButs:Palacios (1-0, min.17) et Raúl Chueca (2-0, min.68)