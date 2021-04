Victoire 2-0 pour SD Ponferradina contre Lugo

24/04/2021

Le 25/04/2021 à 00:18 CEST

La Ponferradina a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Lugo ce samedi dans le Stade El Toralin. La SD Ponferradina Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Leganes. Concernant l’équipe visiteuse, le Lugo il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Alcorcón et était sur une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe de Ponferradino est septième, tandis que le Lugo il est vingtième après la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière excellente pour le SD Ponferradina, qui a ouvert le score avec un but de Paris adot à la 10e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté les différences avec un objectif de Yuri à 78 minutes, terminant le match sur le résultat 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du SD Ponferradina a donné accès à Saul Crespo Prieto, Juergen Elitim, Carlos Doncel, Daniel Romera et Ivan Rodriguez pour Oscar Sielva, Paco Valcarce, Curro, Erik Moran Oui Alex Aizpuru, Pendant ce temps, il Lugo a donné accès à José Angel Carrillo, Carlos Pita, Arvin Appiah Oui Borja Dominguez pour Chris Ramos, Faire, Hugo Rama Oui Juanpe.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont deux au Ponferradina (Curro Oui Alex Aizpuru) et quatre à Lugo (Hugo Rama, Juanpe, Eduard Campabadal Oui José Angel Carrillo).

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 36, le Ponferradina classé septième, tandis que le Lugo Il est le vingtième, au lieu de la descente vers le Second B.

Le lendemain, le SD Ponferradina jouera contre Les palmiers à la maison et le Lugo jouera son match contre lui Real Saragosse dans son fief.

Fiche techniqueSD Ponferradina:José Antonio Caro, Paris Adot, José Maria Amo, Alexandru Pascanu, Moisés Delgado, Paco Valcarce (Juergen Elitim, min 80), Oscar Sielva (Saul Crespo Prieto, min 67), Erik Morán (Daniel Romera, min 87) , Curro (Carlos Doncel, min.80), Alex Aizpuru (Iván Rodríguez, min.87) et YuriLugo:Ander Cantero, Eduard Campabadal, Marcelo Djalo, Frederico Venancio, Luis Ruiz, Chris Ramos (José Ángel Carrillo, min.64), Hacen (Carlos Pita, min.79), Juanpe (Borja Domínguez, min.80), Hugo Rama ( Arvin Appiah, min.79), Manu Barreiro et Cristian HerreraStade:Stade El ToralinButs:Paris Adot (1-0, min.10) et Yuri (2-0, min.78)