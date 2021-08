Victoire 2-1 du Real Sporting face au CD Mirandés

28/08/2021

Le à 19:35 CEST

Les Sportif a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Mirandés ce samedi dans le Stade Renato Dall’ara. Les Du vrai sportif Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Ténérife. Du côté des visiteurs, le CD Mirandés Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Amorebieta lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la deuxième division, tandis que le Mirandés Il était neuvième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Du vrai sportif, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jean-Sylvain Babin à 34 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

Après la mi-temps du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de Gijon, qui s’est distanciée au tableau d’affichage grâce à un but de Pedro Diaz à la minute 71. Mais plus tard, le CD Mirandés À la 82e minute, il a comblé l’écart avec un but de Simon Moreno, terminant le match sur le score de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Sportif de David Gallego soulagé Les champs de Gaspar, Nacho Mendez, Victor Campuzano Bonilla et Pablo Perez Rodriguez pour Aitor, Francisco Villalba, José Luis Rodriguez et Uros Djurdjevic, tandis que le technicien du Mirandés, Lolo escobar, a ordonné l’entrée de Haïssem Hassan, Anderson Arroyo, Brugui et Unai Rementeria fournir Iñigo Vicente, Oriol Rey, Alex Lopez et César Gelabert.

L’arbitre a averti par un carton jaune de José Gragera, Marc Valiente et Guille Rosas par le Sportif déjà Iñigo Vicente et Oriol Rey par l’équipe Mirandés.

Avec cette victoire, le Sportif parvient à monter à sept points et reste en position de promotion directe en première division, tandis que le Mirandés continue avec quatre points.

Le lendemain, l’équipe de David Gallego affrontera Gérone, Pendant ce temps, il CD Mirandés de Lolo Escobar sera mesuré par rapport Las Palmas.

Fiche techniqueDu vrai sportif :Raúl Lizoain, Sergio Carreira, Odei Onaindia, Riccardo Capellini, Imanol Garcia de Albeniz, Álex López, Oriol Rey, Víctor Meseguer, Simon Moreno, Íñigo Vicente et Cesar GelabertCD Mirandés :Diego Marino, Guille Rosas, Marc Valiente, Jean-Sylvain Babin, Vasyl Kravets, Aitor, Francisco Villalba, Pedro Díaz, José Gragera, José Luis Rodríguez et Uros DjurdjevicStade:Stade Renato Dall’araButs:Jean-Sylvain Babin (1-0, min. 34), Pedro Díaz (2-0, min. 71) et Simon Moreno (2-1, min. 82)