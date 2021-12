Victoire à domicile du point culminant de la campagne 2021 de Verstappen – .

Au sommaire : Max Verstappen dit que sa victoire à domicile à Zandvoort a été le point culminant de sa campagne pour le titre 2021.

En bref

Verstappen : Zandvoort à haute pression gagne « vraiment bien » Verstappen, qui a remporté 10 courses au cours de la saison 2021 de Formule 1, a déclaré que le Grand Prix des Pays-Bas était particulièrement marquant pour lui, lors de sa première saison de championnat.

Le pilote Red Bull a contrôlé la course au retour de la F1 dans le pays où il a couru pour la dernière fois 36 ans plus tôt.

« Le souvenir de Zandvoort avec la victoire de mon public à domicile, il y avait beaucoup de pression sur moi pour le gagner, mais ensuite c’était vraiment bien », a déclaré Verstappen. « Mais heureusement, il y a eu beaucoup de bons souvenirs tout au long de la saison. »

La Formule E s’accorde sur des limites financières pour les équipes et les constructeurs en Gen3

La Formule E a convenu de nouvelles limites financières, mettant en place un plafond de coûts strict pour les équipes où elle s’appuyait auparavant sur une limitation des coûts globaux pour les voitures.

La saison en cours (2021-22) est la dernière pour le châssis ‘Gen2’. Pour les deux années suivantes, les équipes seront limitées à 13 millions d’euros de dépenses par saison, à quelques exceptions près telles que les salaires des pilotes (conformément au plafond des coûts de la Formule 1). Les constructeurs de groupes motopropulseurs disposeront de 25 millions d’euros à consacrer à la recherche et au développement sur une période de deux ans.

Le calendrier 2021-22 a également été mis à jour pour supprimer les rondes non confirmées et supprimer le retour précédemment répertorié à Sanya, en Chine. Les tours de Berlin et de Rome deviendront doubles, remplaçant ces événements.

La liste des tests d’après-saison de Formule 2 est finalisée

Les participants aux essais d’après-saison de la Formule 2 ont été confirmés, plusieurs pilotes se déplaçant vers ou au sein de la série. Le champion de Formule 3 Dennis Hauger, qui a remporté son titre avec Prema rejoint leur équipe de F2, et Juan Manuel Correa – qui a été grièvement blessé lors de l’accident de Spa qui a coûté la vie à Anthoine Hubert – revient sur les machines de F2 pour la première fois depuis 2019.

Les nouveaux entrants en F2 Van Amersfoort Racing feront courir le vétéran de la série junior Jake Hughes pour les deux premiers jours d’essais, avant que sa voiture ne soit reprise par Cem Bolukbasi.

DriverTeamJehan DaruvalaPremaDennis HaugerPremaJack DoohanVirtuosiMarino SatoVirtuosiLogan SargeantCarlinLiam LawsonCarlinJuri VipsHitechMarcus ArmstrongHitechTheo PourchaireARTFrederik VestiARTClement NovalakMP MotorsportFelipe DrugovichMP MotorsportGuilherme SamaiaCharouz Racing SystemJuan Manuel CorreaCharouz Racing SystemRoy NissanyDAMSAyumu IwasaDAMSRalph BoschungCamposOlli CaldwellCamposJake HughesVan Amersfoort RacingCem BolukbasiVan Amersfoort RacingAmaury CordeelVan Amersfoort RacingCalan WilliamsTridentTeppei NatoriTrident

