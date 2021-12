Victoire à Gérone pour clôturer l’année sans défaite

19/12/2021

Le à 17:46 CET

Le Barça a battu Garatge Plana Girona (3-5) lors du dernier match de l’année. Une victoire avec laquelle ils consolident dans la direction de l’OK Liga dont ils ont débuté avec un 12 sur 12. Un triomphe qui a résisté plus que prévu avec une équipe locale qui a retracé le résultat défavorable de la première mi-temps et s’apprêtait à surprendre les Catalans.

Garatge Plana Gérone

Jaume Llaverola, Moi Aguirre, Gere Rovira, Raul Pelícano et Àlex Grau – cinq départs -, Marc Vázquez, Biel Nadal, Gerard Pujol et Carles Sánchez.

Barça

Sergi Fernández, Matias Pascual, Sergi Panadero, João Rodrigues et Ignacio Alabart, -cinq titulaires- Pau Bargalló, Nil Roca, Sergi Llorca et Helder Nunes.

Buts

0-1M.25 João Rodrigues. 0-2 M. 31 João Rodrigues, sur penalty. 1-2 M. 36 Gérard Pujol. 2-2 M.40 Litus Sánchez. 3-2 M. 43 Litus Sánchez. 3-3 M. 45 Helder Nunes. 3-4 M. 46 Sergi Panadero. 3-5 M. 46 Sergi Panadero.

Arbitres

Erik Rivas Martín et David Pedrola Valls. Fautes : 9-6.

Les de Edu castro, qui terminait son 200e match à la tête de l’équipe, ils ont commencé avec leur dominance habituelle et ont mis la pression sur un Gérone qui s’était préparé aux attaques et qui avait son gardien, Jaume Llaverola, la meilleure arme pour arrêter l’attaque en visite. A tel point que le premier but du match n’est arrivé qu’à la dernière minute du premier set, quand Joao Fernandes il a exercé son rôle de buteur pour battre le gardien de Gérone.

Propre Joao il a signé le second dès le début de la seconde mi-temps, transformant un penalty et signant ainsi son 20e but en championnat. Un chiffre qui confirme le Portugais comme le « meilleur buteur » de la compétition.

Mais Gérone n’allait pas abandonner le match si tôt et malgré son retard au classement, ils ont réussi à renverser la situation en seulement sept minutes. Le premier but est venu du « bâton » de Gérard Pujol à la minute 36. Après ‘Litus’ Sánchez signé un doublé qui a confirmé le retour de ceux de Ramon Benito.

La situation était compliquée pour le Barça mais Helder nunes est entré en jeu pour égaliser à nouveau le match et Sergi Panadero, avec deux buts consécutifs, a fini par certifier la victoire du Barça.

Le Barça reste ainsi le leader exceptionnel de l’OK Liga avec 36 points, suivi d’un Liceo qui, après avoir fait match nul de son match du jour contre Noia Freixenet (5-5), ajoute 29 points à son casier.