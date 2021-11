Victoire à Leverkusen, un demi-passeport pour le Betis

11/03/2021 à 21h00 CET

Bayer Leverkusen et Real Betis Balompié Ils s’affronteront ce jeudi à la BayArena, dans un choc sur les hauteurs du groupe G de la Ligue Europa dans lequel les deux prétendants chercheront seuls la tête et presque un passeport direct pour le huitième de la deuxième compétition continentale.

Avec sept points, les deux équipes, bien que première allemande pour le meilleur coefficient de score, l’équipe allemande reçoit le Betis dans une crise de résultats après être tombé le dernier jour à la maison avec lui Wolfsbourg (0-2) et perd de vue le sommet de la Bundesliga après avoir marqué un point sur les neuf derniers en jeu.

Leverkusen, touché par les blessures et les mauvais résultats

Les Leverkusen vient au duel contre lui Bétis avec la perte de l’attaquant tchèque Patrick Schick -pour les ligaments déchirés de la cheville- et le doute de son remplaçant naturel, l’Argentin Lucas Alario qui a raté la dernière séance d’entraînement en raison de problèmes musculaires. Le bas de Alario forcerait l’entraîneur Gerardo Seoane à improviser avec un « faux neuf » qui pourrait être Paulinho ou Amini Adli.

De plus, le Leverkusen a une autre série de victimes, dont la plus importante est celle du Chilien Charles Aranguiz, qui manquait déjà au match aller. L’ailier est également porté disparu en raison d’une blessure Karem Bellarabi et le milieu de terrain Julien Baumgartlinger.

Les Leverkusen vient de perdre en Bundesliga 0-2 contre le Wolfsbourg. En Coupe d’Allemagne, il a été éliminé par Karlruhe, actuellement en deuxième division. Cela montre que Leverkusen entre dans le match dans des heures creuses qui peuvent être considérées comme la finale du groupe et la situation est exacerbée par la séquence de blessures.

Pellegrini parie sur un onze presque gala

L’équipe Bétique dirigée par le Chilien Manuel Pellegrini, pour sa part, il arrive à BayArena après avoir perdu lors du dernier match de championnat contre l’Atlético de Madrid au Metropolitano (3-0) et avec l’intention de sceller une passe prestigieuse pour les huitièmes de finale qui, en plus des performances économiques, le libérerait au cas où il serait le chef de groupe d’une égalité supplémentaire.

Pour cela, le Chilien, toujours dans sa ligne habituelle de rotations la veille en plus du match contre lui Séville dimanche prochain, mettra au plus près son gala onze, dans laquelle les Français reviendront pour leur contribution et leur importance Nabil Fekir et clé de voûte de son système défensif, le milieu de terrain argentin Guido Rodriguez.

Tous deux absents de Madrid, Pellegrini Il pourrait les éliminer à la BayArena, où les changements pourraient être dans le but, dans lequel les Portugais Ruiz Silva pourraient quitter le starter, et dans d’autres changements dans une défense dans laquelle ils pourraient entrer Hector Bellerin, Marc Bartra et Victor Ruiz, entre autres combinaisons possibles avec l’option de Edgar González.

Accompagnement Guido le Portugais serait au milieu de terrain Guillaume Carvalho, ascendant dans sa progression et dans son apport créatif, tandis que, avec un Sergio Canales à la recherche de leur meilleur niveau, l’axe de l’avant-garde bétique pourrait être occupé par Image de balise Borja Iglesias.

En tout cas, il n’y a pas de place dans l’esprit et la stratégie de l’entraîneur de Santiago pour réserver quoi que ce soit dans une compétition où le Bétis vous jouez tellement et, par conséquent, vous voudrez mettre toute la viande sur le gril à la recherche de points, d’attentes, de prestige et de moral à la veille d’affronter l’éternel rival de Villamarín.

Les files d’attente probables

Bayer Leverkusen: Hradecky ; Tah, Tapsoba, Andrich ; Frimpong, Palacios, Demirbay, Diaby, Adli, Wirtz ; Paulinho.

Le vrai Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, lex Moreno ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Rodri, Fekir, Canales ; Borja Iglesias.