Victoire angoissante des Nuggets qui change le paysage de l’Occident

Cela change un peu le paysage de la Conférence Ouest après une journée d’émotions qui laisse les Grizzlies et les Warriors avec douleur et les Blazers avec une profonde inquiétude.. Là-haut, à Portland, il faut aller jauger les conséquences d’une défaite qui ouvre la voie aux Mavericks pour se sauver de leur play-in très critiqué. Il reste moins d’un mois avant le début de la série de titres et les Texans pourraient se retrouver avec un billet assuré s’ils tiennent la file. Les Oregoniens ont raté une victoire dans une nuit de pure expérience par Mike Malone et ses Nuggets, qui ont introduit des changements dans la rotation mais ont utilisé leur meilleure qualité.

Austin Rivers a fait ses débuts pour couvrir l’absence de Jamal Murray et aussi un Monte Morris hors de combat en raison de l’inconfort. Facu Campazzo a commencé, mais a été laissé à l’écart des moments décisifs avant le bon travail de PJ Dozier. L’Argentin avait marqué quatre points à 3 points en cinq tentatives et a intelligemment marqué Damian Lillard, qui était 2/10 sur 3 points. Ce fut une erreur dans un saut entre deux qui donna le dernier ballon aux locaux, Norman Powell manquant une bombe et clôturant la nuit avec 105-106 sur le tableau de bord.

Pour les Nuggets, bien que ce ne soit pas leur principale préoccupation, cela signifie qu’il y a plus de distance avec les Lakers, trois victoires, et qu’ils continuent à la quatrième place. Si les fans reviennent sur les courts pour les séries éliminatoires, cela peut être un facteur à prendre en compte et ils le sont maintenant. Les Blazers sont sixième et une défaite après avoir été égalés par les Mavericks et tomber au point chaud de la table. Ce triomphe pour Denver est juste une autre démonstration de ressources à un moment d’ajustements pour mai et juin, où ils veulent aller avec tout pour le championnat une fois pour toutes.

La mauvaise réaction de Millsap et Green, meilleure les autres jours, a poussé Malone à lancer plus de minutes de Gordon, Porter ou Jokic, qui avec 25 points et 9 rebonds était à nouveau le meilleur. Dans la partie création, c’était quelque chose de différent. Rivers a commencé sur le banc pour accélérer, Harrison a joué un rôle notable contre la défaite de Morris et Campazzo était le partant malgré sa finition sur le banc. Malone a expliqué lors de la conférence de presse suivante que l’idée était de tuer l’Argentin, mais que le bon travail de Dozier pour protéger la jante l’avait amené à le faire.

L’entraîneur de Denver a fait l’éloge de Facu malgré ce changement dans les dernières minutes du match: “La défense individuelle est quelque chose qu’il nous donne. Vous savez que chaque soir, il la fera ressortir et concourra au plus haut niveau possible.”

Dans une quatrième période très égale, il a décidé de souffler. Lillard a gardé son équipe en vie dans les deux dernières minutes, mais les Nuggets ont réussi à bien clôturer et ils ne l’ont pas fait. Ils ont laissé la porte ouverte. Un saut entre deux dans la zone offensive de Denver s’est soldé par une attaque rapide des Blazers pour remporter la partie. Dozier s’endormit, laissant entrer un Powell qui tirait d’une main et d’un arc mais dont le tir toucha la jante et ne le fit pas pour pénétrer en lui.