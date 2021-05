Victoire au Brexit alors que le Royaume-Uni a appelé le membre de l’UE «le mieux conduit»: «Il n’a jamais repoussé les limites» | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a déjà affirmé que l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE empêchait le pays d’avoir des ports francs ou des zones franches fiscales. Cependant, il y en a plus de 80 à travers le bloc. Si beaucoup d’entre eux se trouvent dans les nouveaux États membres d’Europe centrale et orientale et ont été créés avant l’adhésion de ces pays à l’UE, il existe également des ports gratuits à Bordeaux, en France et à Bremerhaven, en Allemagne.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le directeur général de Maritime UK, Ben Murray, a expliqué que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne n’a jamais fait pression pour les sports gratuits avant le Brexit est parce qu’elle était le membre “le mieux comporté” du bloc.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni a toujours été le membre le mieux comporté de l’UE, en termes de ne pas repousser les limites

«Des pays comme la France, l’Allemagne et le Danemark poussent les lignes directrices de l’UE en matière d’aides d’État jusqu’au bout.

“Nous ne l’avons pas fait.”

M. Murray a noté que le gouvernement utilisait souvent l’UE comme excuse.

Il a ajouté: “Cette excuse n’est plus là, cependant.

“Et oui, maintenant que nous sommes en dehors du bloc, il y a des domaines où nous pouvons aller plus loin.”

Jonathan Branton, associé du cabinet d’avocats DWF, a fait écho aux affirmations de M. Murray, affirmant à la BBC que le Royaume-Uni avait plus de flexibilité maintenant qu’il n’avait plus à suivre les règles de l’UE, car le Royaume-Uni peut adopter une politique de port franc plus généreuse.

Par exemple, en apportant une aide financière plus importante aux entreprises.

Il a également souligné que les allégements fiscaux offerts aux entreprises de freeport ne nécessiteraient plus l’accord préalable de la Commission européenne.

L’économiste britannique Eamonn Butler a fait des déclarations similaires, ajoutant: «Le Brexit nous permet d’être plus généreux sur ces choses que si nous étions toujours dans l’UE, mais il y a encore des limites.

«Nous devons suivre les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les subventions aux industries d’exportation, et l’UE pourrait riposter si nous en exagérions.

JUST IN: Sturgeon a averti: “ 3000 traités pour convenir de la rupture de la Tchécoslovaquie ”

“Mais comme le commerce est très mobile, nous devons avoir une offre aussi bonne que n’importe quelle autre dans le monde si nos freeports veulent réellement attirer de nouvelles entreprises et devenir des centres d’emplois autonomes.”

M. Butler a noté que la dernière fois que la Grande-Bretagne a tenté de “faire du sport libre”, elle avait complètement tort.

Il a expliqué dans son article pour The Telegraph que lorsque l’ancien premier ministre Margaret Thatcher a créé une demi-douzaine de freeports en 1984, ses fonctionnaires du Trésor et du Revenu détestaient l’idée, car ils ne voyaient que la perte potentielle de revenus, pas les gains beaucoup plus importants de nouvelles affaires ou Création d’emploi.

Ils ont catégoriquement refusé d’alléger les formalités douanières ou de supprimer la TVA sur les transactions dans ces domaines qui étaient à toutes fins utiles en dehors des taxes britanniques.

NE MANQUEZ PAS:

Esturgeon grondait alors que les cartes démystifiaient le lien du Brexit avec l’indépendance [ANALYSIS]

L’Islande a appelé Bloc pour considérer l’indépendance comme une “ nuisance ” [INSIGHT]

Le fils de Netanyahu a livré une évaluation brutale de l’UE [REVEALED]

Southampton s’est vu refuser un entrepôt sous douane dans son port franc parce qu’il y en avait un autre à proximité.

Il a conclu: «En fin de compte, les freeports ont créé un quart des emplois prévus, et la plupart d’entre eux ont simplement été déplacés d’autres régions du Royaume-Uni.

emplois.”

La chancelière a annoncé l’emplacement de huit freeports régionaux dans le budget de printemps après un processus d’appel d’offres qui a commencé plus tôt cette année.

Il a confirmé que les freeports seront situés à l’aéroport d’East Midlands, à Felixstowe et à Harwich, dans la région de Humber, dans la région de Liverpool City, à Plymouth, Solent, Thames et Teesside.

M. Sunak a déclaré que les freeports auront une «planification plus simple», «des douanes moins chères – avec des tarifs, une TVA ou des droits de douane favorables» et des impôts moins élevés – avec «des allégements fiscaux pour encourager la construction, l’investissement privé et la création d’emplois».

Le concept est une partie importante du paysage post-Brexit du Royaume-Uni, dont le gouvernement espère qu’il fournira des plaques tournantes pour un commerce accru et encouragera l’investissement et la régénération des zones économiquement défavorisées.