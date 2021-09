Victoire britannique sur le Brexit alors qu’un accord majeur sur la santé a été conclu avec le Japon – 3,5 millions de Britanniques pourraient en bénéficier | Sciences | Nouvelles

La société britannique Healx, qui utilise la technologie de l’intelligence artificielle (IA) pour identifier et développer des médicaments et des traitements pour plus de 7 000 maladies rares, s’est associée à Ono. Ono est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du Japon et un leader mondial dans le domaine de la découverte de médicaments axée sur la R&D. La technologie innovante, appelée Healnet, fonctionne en prédisant les points de départ des programmes de découverte de médicaments pour les médicaments existants qu’ils peuvent redévelopper. Il prétend également être capable de créer des combinaisons qui offrent de meilleurs avantages aux patients et peuvent apporter des modifications moléculaires aux médicaments existants. Tout cela permet d’identifier très rapidement de nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies rares.

Le nouveau partenariat devrait avoir un impact important sur les 3,5 millions de Britanniques qui ont besoin d’aide.

Le Dr Neil Thompson, directeur scientifique de Healx, dirige les travaux.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Nous répondons à un besoin non satisfait dans les maladies rares historiquement non satisfait par l’industrie que nous ciblons maintenant avec nos technologies pour conduire une nouvelle approche dans la découverte de médicaments qui la rende efficace et rapide.

«Il y a beaucoup d’innovation dans l’utilisation de l’IA et des soins de santé au Royaume-Uni, c’est vraiment fort dans ce domaine et le fait qu’Ono vienne investir dans une entreprise britannique en est une indication.

“Cet accord ne peut être que bon pour le Royaume-Uni et c’est quelque chose qui à l’avenir pourrait ouvrir de nombreuses possibilités.”

Le PDG de Healx, le Dr Tim Guilliams, a déclaré : « C’est un grand privilège de travailler avec une société de découverte de médicaments renommée comme Ono, d’autant plus qu’elle partage notre mission d’apporter de nouveaux traitements efficaces aux patients dans le besoin.

« Nous sommes ravis de déployer notre technologie pour augmenter le nombre de maladies que les actifs d’Ono peuvent avoir un impact et, en fin de compte, fournir de nouveaux traitements aux patients du monde entier.

« Nous croyons fermement en la puissance de notre plate-forme d’IA de nouvelle génération pour fournir des prévisions d’indications de maladies avec une vitesse, une échelle et une précision sans précédent, et nous sommes impatients d’avoir plus à partager dans les mois à venir. »

La majorité des maladies rares n’ont actuellement aucun traitement efficace. Souvent, les maladies rares sont chroniques et mettent la vie en danger.

En moyenne, il faut plus de quatre ans pour recevoir un diagnostic précis d’une maladie rare, cette nouvelle avancée permettra d’accélérer le processus de traitement.

La société espère commercialiser des médicaments dans les prochaines années, notamment via le NHS.

Leur premier procès débutera dans quelques mois.

Mais cela vient après que le Premier ministre Boris Johnson a promis de faire du Royaume-Uni une “superpuissance scientifique” après le Brexit.

Dans son message du Nouvel An, M. Johnson a déclaré qu’il souhaitait que le Royaume-Uni soit le pionnier des développements dans les biosciences, l’IA et la technologie de l’énergie éolienne, afin de créer des millions d’emplois hautement qualifiés.

Il a déclaré: «C’est un moment incroyable pour ce pays.

“Nous avons notre liberté entre nos mains et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti.”