Victoire confortable pour l’Italie avant de commencer l’Euro

28/05/2021 à 22:49 CEST

L’Italie a battu Saint-Marin lors d’un match préparatoire au Championnat d’Europe. En vue du match d’ouverture contre la Turquie le 11 juin, les hommes de Mancini ont marché et ils ont largement dépassé (7-0) le dernier classé au classement FIFA.

ITA

SAINT

Italie

Cragno (Méret, 63′) ; Toloi, Mancini (Di Lorenzo, 63′), Ferrari, Biraghi (Bastoni, 73′) ; Castrovilli, Cristante, Pessina (Barella, 87′) ; Bernardeschi, Kean (Politano, 46 ​​’), Grifo (Belotti, 63′).

Saint Marin

Benedettini ; Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (Vitaioli, 51 ‘); Golinucci, Mularoni (Golinucci, 87′) ; Tomassini (Brolli, 51′), Hirsch (Lunadei, 51′), Palazzi (D’Addario, 73′) ; Nanni (Tomassini, 87’).

Buts

1-0 M.32 Bernardeschi. 2-0 Ferrari M.34. 3-0 M.49 Politano. 4-0 M.75 Belotti. 5-0 M. 75 Pessine. 6-0 M.77 Politano. 7-0 M.86 Pessina.

Incidents

Match joué à Sardegna Arena.

Saint-Marin a enduré une demi-heure. Face à l’évidente domination italienne, le « titani » s’est imposé derrière et est même venu mettre en danger le but de Cragno. Mais bien sûr, l’équipe ‘azzurro’ s’est mise au travail pour quitter le jeu pratiquement condamnée au repos. Bernardeschi, d’un tir de face, ouvre la boîte. Et deux minutes plus tard, Ferrari a fait le deuxième après avoir chassé un rebond à l’intérieur de la zone. D’une manière visible et invisible, l’accident était terminé.

La victoire a été signée après la pause. Alors que Saint-Marin baisse les bras et que l’Italie s’amuse, les buts pleuvent à la Sardegna Arena. LLes doublets de Politano et Pessina, en plus du but de Belotti, ont culminé dans un festival de buts qui a servi à ajouter des rythmes et des minutes pour le Championnat d’Europe. Un match dont ils ont d’ailleurs pu assister 500 spectateurs.