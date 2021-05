Sous le slogan de «Liberté», la victoire de la dirigeante radicale anti-lockdown Isabel Diaz Ayuso inflige une défaite stupéfiante au Parti socialiste au pouvoir en Espagne. Elle formera probablement une coalition avec le parti populiste VOX, encore plus à droite, extrémiste et anti-musulman. La dirigeante sortante de droite Isabel Diaz Ayuso a remporté mardi une victoire éclatante aux élections de Madrid, avec plus […]

