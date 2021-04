Victoire d’Arnedo après avoir battu Casalarreina 3-0

04/04/2021 à 23:35 CEST

le Arnedo a commencé par une victoire 3-0 à domicile contre Casalarreina lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Chemin. Avec ce résultat, l’équipe Arnedano est première avec 39 points et le casalarreitero cinquième avec 27 points à la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Arnedo, qui a tiré le pistolet de départ sur le Chemin avec un peu de Canabate à la minute 31. Encore une fois, l’équipe d’Arnedano a marqué, augmentant le score grâce à un but de Arellano à la limite de la fin, en 42, terminant ainsi la première période avec un 2-0 dans la lumière.

La seconde mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Ruiz à la minute 53. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un score de 3-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Arnedo ils entrèrent Corbacho, Manuel Rubio, Harpon, Ibanez et Binke remplacer Biesa, Cames, Araque, Arellano et Canabate, Pendant ce temps, il Casalarreina a donné accès à Saul, Stéphano, Porri, rouge et Celso garcia pour Yaron, La gauche, Uzal, Pitilla et Asier.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Pitilla.

Pour le moment, le Arnedo reste avec 39 points et Casalarreina avec 27 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Arnedo jouera son match contre lui Yagüe à domicile. Pour sa part, Casalarreina jouera à domicile son match contre lui Oyonesa.

Fiche techniqueArnedo:Sola, Biesa (Corbacho, min.67), Queleño, Arellano (Ibañez, min.75), Ruiz, Recalde, Omar, Araque (Harpoon, min.75), Levas (Manuel Rubio, min.67), Cañabate (Binke , min.79) et MarioCasalarreina:Daniel Encinas, Pablo Beraza, Diego, Pani, Jorge Bernal, Pitilla (Rojo, min 86), Yarón (Saúl, min 62), Asier (Celso Garcia, min 86), Izquierdo (Estéfano, min 62), De La Parte et Uzal (Porri, min.79)Stade:CheminButs:Cañabate (1-0, min.31), Arellano (2-0, min.42) et Ruiz (3-0, min.53)