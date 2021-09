Victoire d’Arthur Leclerc en F3

in

04/09/21 à 14h00 CEST

Arthur Leclerc (Prema Racing), frère du pilote Ferrari Charles Leclerc, a remporté ce samedi sa deuxième victoire dans le championnat de prélude de Formule 3, qui partage le calendrier avec la F1 au GP des Pays-Bas.

Parti troisième, pressé tout au long de la course par Logan Sargeant (Charouz), le coureur monégasque est resté en tête dès le premier tour, pour franchir la ligne d’arrivée en première position devant Sergent et Ayumu Iwasa (Grand Prix Hitech).

Son coéquipier, Jak Crawford, a terminé quatrième, et Caio Collet (MP Motorsport) a complété le “top cinq” à Zandvoort, dans une course qui a clairement montré que ce circuit permet les dépassements mais ne pardonne pas les erreurs.

Jack Doohan et Dennis Hauger, ils ont terminé respectivement sixième et septième, et maintiennent leur rythme dans le championnat, qui est toujours mené par le coureur norvégien.