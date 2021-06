Victoire d’Azuqueca sur l’Atlético Ibañés (3-0)

in

06/06/2021 à 23:34 CEST

le Azuqueca battre 3-0 à Ibañés athlétiques ce samedi lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Azuqueca est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du duel précédent contre le UD Almansa. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ibañés athlétiques perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre Illescas. Après le score, l’équipe Azudense est première, tandis que le Ibañés athlétiques Il est cinquième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Azuqueca, qui a tiré le coup de canon sur le Saint Miguel grâce à l’objectif de Aitor Rubio peu de temps après le début du match, précisément à la 4e minute. L’équipe d’Azudense s’est à nouveau jointe, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un autre but de Aitor Rubio, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 41, clôturant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Tarière à la minute 63, concluant le match avec un score final de 3-0.

En ce moment, le Azuqueca il lui reste 49 points et le Ibañés athlétiques avec 32 points.

Fiche techniqueAzuqueca :Castellanos, Macho, Chan, Michel, Saballs, Aitor Rubio (Bravo, min.71), José Luis (Gómez, min.64), Amando (Migallon, min.64), Nacho, Mendy et Barrena (Kone, min.71 )Atlético Ibañés :Conra, Candela, Bolo, Cifuentes, Pablo, Marcos Moreno, Clemente, Lupion, Ivan, Royo et CifuStade:Saint MiguelButs:Aitor Rubio (1-0, min. 4), Aitor Rubio (2-0, min. 41) et Barrena (3-0, min. 63)