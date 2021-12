Victoire de Chimo Eddine contre Joel Sánchez

Eddine-Barruetabeña

Euskobox

Les supporters de la Rioja avaient rempli les tribunes du fronton Jesús Ruiz ‘Bastida’ à Villamediana de Iregua avant 19h00 le 11 décembre, heure fixée pour le début de l’événement. Le spectacle n’a pas déçu. Nedjme Eddine ‘Chimo’ (4-1, 2 KO), d’origine algérienne mais basé à Logroño, disputait son cinquième combat professionnel après avoir gagné en mars dernier à Derio (Bizkaia) dans une épreuve sans public contre le confirmé Kevin Baldospino.

‘Chimo’ est revenu à l’activité avec un combat en six rounds contre l’expérimenté Joël Sanchez (5-27-1, 2 KO). Le Barru Boxing n’a pas voulu laisser de doutes sur son objectif dès la cloche d’ouverture. Il contrôlait d’abord le centre de l’anneau à distance, affirmant la force de ses mains droites. Progressivement, par des mouvements latéraux et des combinaisons à toutes les distances, il coinçait un Sánchez qui manquait de ressources. Dans le quatrième chapitre, vous pouviez sentir une fin avant la limite avec un « Chimo » qui a été apprécié et un Sánchez de plus en plus troublé. L’arbitre de l’école castillane-léonaise, Jesús González, a décidé de conclure le procès après une chute du brave Sánchez, résultat d’une combinaison prolongée, dont il considérait qu’il ne s’était pas complètement remis. La première chose que fit le vainqueur, avant les festivités, il alla s’enquérir du statut de son rival.

‘Chimo’ ajoute ainsi sa quatrième victoire en cinq combats, la deuxième avant la limite, due à une seule défaite, aux points à Santa Ponsa, contre le Baléare toujours invaincu Manuel Medrano. L’avenir immédiat du combattant de Logroño est la dispute de plusieurs combats dans les terres de La Rioja avant de briguer les titres.

Dans les combats amateurs, croisements intéressants entre les combattants de l’équipe Marín et les Navarrais de Boxruss. Ils ont boxé Adán Saraf contre Jorge Urbina, Pablo Tovar contre Israël, Ángel Vaquero contre Aitor Guerra, Germán Fernandez contre Euri Ferrer et Fernando Ajona contre Reynaldo Gruyón.

En outre, l’événement a également servi à honorer le diplôme olympique à Tokyo 2020, Gazi Khalidov, un voisin de Villamediana.