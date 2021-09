Victoire de Foggia à Misano et Fenati, au sol

19/09/2021

Act. à 11:49 CEST

Dennis Foggia a frappé la table et a remporté la victoire de GP de Saint-Marin Moto3 (sa quatrième victoire de la saison, cinquième de sa vie) après Romain Fenati, ‘le poleman’ du samedi, a chuté et a perdu toute option pour monter sur la plus haute marche du podium. Ses poursuivants, Niccolò Antonelli et Andrea Migno ils sont montés aux deuxième et troisième places du podium. L’actuel leader de la Coupe du monde, Pedro Acosta, terminé à la septième place.

Journée ensoleillée sur le circuit de Misano et protagoniste clair : Fénati. Le « poleman » a tout tiré et il s’est échappé au début de la carrière du groupe de poursuite tandis que, par derrière, Foggia, Lowes et Antonelli ont fait pression pour le traquer. Le pilote italien a maintenu un bon rythme et a répété “le modèle de course” qu’il avait déjà fait à Silverstone, menant la course tout au long de la course en partant de la pole. A fait le bilan dans la catégorie (1 : 41,648) et oui, il a gagné, a ajouté sa deuxième victoire de la saison. Mais, une erreur dans le virage 15, l’a fait descendre au sol, perdant ainsi toute possibilité de monter sur la plus haute marche du podium. A cette époque, c’était Foggia celui qui a pris les devants pour finalement signer la victoire à Misano.

Le top cinq était complété par Sergio García Dols et Jaume Masiá, respectivement quatrième et cinquième.

RÉSULTATS DES COURSES MOTO3

1. Dennis Foggia

2. Niccolò Antonelli +0,565

3. Andrea Migno +0.817

4. Sergio García Dols +2 140

5. Jaume Masia +3.098

6. Classeur Darryn +7 633

7. Pedro Acosta +9.991

8. Carlos Tatay +10 184

9. Stefano Nepa +10 341

10.Ayumu Sasaki +10.344