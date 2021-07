Victoire de Granollers et Zeballos lors de la 30e finale de Wimbledon

01/07/2021 à 17h00 CEST

Le joueur espagnol Marcel granollers, numéro 10 de l’ATP et joueur de tennis argentin Horacio Zeballos, le numéro 7 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-4 en une heure et cinq minutes en serbe Dusan Lajovic, numéro 165 de l’ATP et le joueur de tennis croate Ivan Sabanov, numéro 115 de l’ATP lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors des 16es de finale à Wimbledon.

La paire vaincue n’a réussi à briser le service à aucun moment, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait deux fois. De même, Granollers et Zeballos ont eu 74% d’efficacité au premier service, ils n’ont commis aucune double faute et ont obtenu 85% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 80%, ils n’ont commis aucune double faute et ils atteint 62 % des points de service.

En huitièmes de finale, Granollers et Zeballos joueront contre les vainqueurs du match qui affrontera Ken Skupski Oui Neal Skupski contre Liam Oui Ryan péniston.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 64 couples participent au tournoi.