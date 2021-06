Victoire de Huércal-Overa contre Plus Ultra (3-0)

13/06/2021 à 21:59 CEST

le Huércal-Overa et le Plus Ultra Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division ce dimanche avec une victoire du Huércal-Overa pour un score de 3-0. le Huércal-Overa est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre Olympique de Totana. Du côté des visiteurs, le Plus Ultra a dû se contenter d’un nul contre le Murcie ville. Avec ce résultat, l’ensemble Huercalense est quatrième, tandis que le Plus Ultra il est huitième après la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe locale, qui a débuté en Le poêle grâce à un but de onze mètres Cloches à la 7e minute. Huércal-Overa, qui a augmenté les distances en portant le score à 2-0 grâce à un doublé de Cloches à 19 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 2-0.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Huercalense, qui a étendu les distances avec un but de Geai à 60 minutes. Finalement, la rencontre s’est terminée par un 3-0 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Huércal-Overa de Marin Garcia soulagé Raul, Piñero Oui Perez pour Sauvegarder, Geai Oui Damien, tandis que le technicien du Plus Ultra, Jésus Zapata, a ordonné l’entrée de Agnaou, Mashingaidze, Bruno, Silva Oui juillet fournir François Diez, Sotomaire, Ribéron, Carmona Oui Kevin Garces.

L’arbitre a réprimandé Damien par le Huércal-Overa déjà Agnaou par l’équipe murcienne.

En ce moment, le Huércal-Overa il reste 39 points et Plus Ultra avec 23 points.

Fiche techniqueHuércal-Overa :Javi García, Jaime Lorente, Campanas, Javi, José David, Jay (Piñero, min.89), Salva (Raul, min.80), Garcia, Nader, Juan Asensio et Damian (Pérez, min.89)Plus Ultra :Vivancos, Carceles, Copeli, Fran Díez (Agnaou, min.40), Riberon (Bruno, min.59), Felix, Carmona (Silva, min.70), Sotomayor (Mashingaidze, min.59), Kevin Garces (Julio, min. 70), Daniel Manzanares et GarnesStade:Le poêleButs:Bells (1-0, min. 7), Bells (2-0, min. 19) et Jay (3-0, min. 60)