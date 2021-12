Victoire de Johan Orozco dans un combat difficile et triomphe d’Alin Florin

Orozco-Gomes

Hier samedi dans la ville valencienne de Navarrés s’est tenue une soirée avec douze combats amateurs et trois professionnels.

le valencien Johan Orozco (4-0, 2 KO) a combattu huit rounds difficiles en super-léger avec l’Angolais Pedro Manuel Gomes (9-3, 2 KO), dans un combat au rythme effréné, et avec de nombreux coups lancés et ratés compte tenu des bonnes esquives et défenses des deux combattants.

Deux boxeurs avec une bonne technique, mais celui avec la plus grande habileté et précision a prévalu. Un combat égal avec tellement d’action qu’au lieu de huit rounds, ils ont travaillé pendant seize. Les juges ont donné à Orozco la victoire unanime par 78-74, 78-74, 77-75, ce dernier score étant le plus précis.

Et dans le championnat des poids légers de la Communauté valencienne entre Ismaël Garcia (10-3-1, 3 KO) et le Roumain basé en Communauté Valencienne Alin Florin Ciorceri (16-2, 7 KO), huit rounds, il y a eu aussi un dur combat. Ismael Garcia a été actif avec le jab lors des deux premiers tours, Alin s’éclaircissant les mains. Jusqu’au cinquième, il y avait des alternatives, mais à la fin du tour, Alin lui porte un coup très dur qui laisse Ismael García touché.

Dans le sixième, dans une croix de coups le KO final en faveur de Ciorceri a eu lieu. L’arbitre s’est arrêté rapidement lorsqu’il a mal vu Garcia. Son équipe a protesté contre une tête apparemment par inadvertance avant le KO.

Et lors des débuts en quatre rounds chez les poids moyens espagnols Khalid ennachat (1-0, 0 KO) contre le Russe basé à Valence Elkhan baïramov (1-17, 1 KO), victoire du premier à l’unanimité des juges (40-36, 40-36, 39-37).

Dans les matchs amateurs, les résultats suivants se sont produits (Jules marie):

1er combat

-56 kg 3 × 2 JUNIOR MÂLE.

Carlos Callejas (Albacete Fight Club) contre. Izan Ballesteros (CB Shaolin de Xirivella)

Izan Ballesteros (CB Shaolin de Xirivella) bat aux points (décision partagée).

2e combat

-56,5Kg 3×3 ÉLITE MÂLE

Víctor Quintana (Club de Boxeig Tsubox del Cabanyal) vs. Santiago Saavedra (CB L’Académie Calpe)

Victor Quintana (Club de Boxeig Tsubox del Cabanyal) s’impose aux points (décision unanime).

3e combat

-65 kg 3×3 FEMME ÉLITE

Saray Mañas (Club de Boxeig Tsubox del Cabanyal) vs. Mariana Soto (CB Elite de Valence)

Mariana Soto (CB Elite de Valence) s’impose aux points (décision unanime).

4e combat.

-66Kg 3×3 ÉLITE MÂLE

Rubén Sánchez (Club de Boxeig Tsubox del Cabanyal) contre Álvaro Jiménez (CB Shaolin de Xirivella)

Álvaro Jiménez (CB Shaolin de Xirivella) gagne aux points (décision unanime).

5e combat

– 68 kg 3 × 3 JEUNE MÂLE

Guillermo Guevara (Fight Club Albacete) VS Carles Robles (CB Domadores de Castellón)

Carles Robles (CB Domadores de Castellón) gagne aux points (décision partagée).

6e combat

-92 kg 3 × 3 ÉLITE MÂLE.

Serhii Panov (CB Vila-Real) vs. Nacho Moreno (CB Shaolin de Xirivella)

Nacho Moreno (CB Shaolin de Xirivella) s’impose aux points (décision unanime).

7e combat

-63kg. 3 × 3 ÉLITE MÂLE

Elvis Sangou (Fight Club Albacete) vs. Derick Opoku (CB Elite de Valence)

Elvis Sangou (Fight Club Albacete) bat aux points (décision unanime).

8e combat.

-53 kg 3 × 2 JUNIOR MÂLE.

Kevin Trujillo (CB Noble Arte de Alcudia de Crespins) contre. David Quinguano (Unité de Formation CB d’Alboraya)

David Quinguano (Unité Formation CB d’Alboraya) gagne aux points (décision partagée).

9e combat

-72kg. 3 × 3 ÉLITE MÂLE

Rafael Murillo (CB Noble Arte de Alcudia de Crespins) contre. Joan Hernández (Unité de formation CB d’Alboraya)

Joan Hernández (Unité de formation CB d’Alboraya) gagne aux points (décision partagée).

10e combat.

-62 Kg. 3 × 3 FEMME ÉLITE

Estephanie Sangou (Fight Club Albacete) vs. Ioana Feccioru (Club de Boxeig Tsubox del Cabanyal)

Battre Estephanie Sangou (Fight Club Albacete) aux points (décision partagée).

11e combat.

-71kg 3×3 ÉLITE MÂLE

Daniel Moscardó (CB Tsubox del Cabanyal) vs. Abdalah Gana (CB Boxing Friends d’Alicante)

Daniel Moscardó (CB Tsubox del Cabanyal) s’impose aux points (décision unanime).

12e combat

-78 Kg. 3X3 ÉLITE MÂLE

Adrián Sánchez (CB García del Puerto de Santa María) contre. José Alarcón «El Sierras» (CB Evolution d’Elche)

José Alarcón remporte « El Sierras » (CB Evolution d’Elche) aux points (décision majoritaire).

La décision intervient au deuxième tour à la suite d’une tête involontaire qui ouvre le sourcil droit de Sánchez.