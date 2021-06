02/06/2021 à 16:00 CEST

L’Afrique du Sud Corbeau klaasen, numéro 24 de l’ATP et le joueur de tennis japonais Ben Mclachlan, le numéro 43 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e de finale de Roland-Garros par 6-3 et 6-2 en une heure et trois minutes aux joueurs français Lucas Poulé Oui Mathias Bourgue. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les seizièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire vaincue l’a réalisé une fois. De plus, Klaasen et Mclachlan ont eu une efficacité de 67% au premier service et ont réussi à gagner 77% des points au service, tandis que les données de leurs rivaux sont de 60% d’efficacité et 45% de points obtenus au service. . Enfin, au niveau des fautes, les vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 3.

Klaasen et Mclachlan se retrouveront en huitièmes de finale de la compétition avec les Australiens Luc saville Oui Max purcell demain jeudi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Open de France Double Masc. Elle est réalisée sur terre battue extérieure et au cours de celle-ci un total de 64 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu entre le 30 mai et le 12 juin à リ.