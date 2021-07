Victoire de Krejcikova et Siniakova en huitièmes de finale à Wimbledon

in

07/06/2021

Le à 21h15 CEST

joueurs tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova, le numéro 1 de la WTA et le numéro 2 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon par 7 (7) -6 (3) et 6-3 au joueur de tennis néerlandais Arantxa Rus déjà slovaque Viktoria Kuzmova, numéros 66 et 32 ​​de la WTA. Suite à ce résultat, les vainqueurs iront en quarts de finale de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, au premier service ils ont été efficaces à 60%, ont commis 7 doubles fautes et ont obtenu 70% des points de service. Quant à Rus et Kuzmova, ils ont réussi à casser le service de leurs rivaux à une occasion, ont été efficaces à 73%, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à remporter 58% de leurs points de service.

Au cours des quarts de finale, Krejcikova et Siniakova affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Caty mcnally Oui Cori gauff contre Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova.

La célébration du tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 63 couples affrontent.