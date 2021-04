Victoire de la Fiorentina contre Hellas Verona (1-2)

20/04/2021 à 22:47 CEST

La Fiore a joué et gagné 1-2 à l’extérieur du match mardi dernier dans le Stade Marcantonio Bentegodi. le Hellas Vérone a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Sampdoria par un score de 3-1. Pour sa part, Fiorentina perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Sassuolo. Après le résultat obtenu, l’équipe de mastiff est neuvième à la fin du match, tandis que le Fiore est treizième.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe florentine, qui a inauguré le lumineux grâce à un but du point de penalty de Dusan Vlahovic, terminant ainsi la première partie avec le résultat 0-1.

Après la pause est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Martin Cáceres à 65 minutes. Mais plus tard, le Hellas Vérone à la 72e minute, il a coupé les différences grâce à un objectif de Eddie salcedo, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 1-2 sur le tableau de bord.

Le technicien de la Vérone, Ivan Juric, a donné accès au champ à Eddie salcedo, Mattia Zaccagni, Stefano Sturaro, Giangiacomo Magnani Oui Nikola Kalinic remplacer Ivan Ilic, Daniel Bessa, Adrien Tameze, Koray Gunter Oui Darko Lazovic, tandis que du côté du Fiore, Giuseppe Iachini remplacé Christian Kouame, Gaetano castrovilli et Igor pour Franck Ribéry, Giacomo Bonaventura Oui Cristiano Biraghi.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Koray Gunter Oui Stefano Sturaro, de l’équipe locale et trois pour Giacomo Bonaventura, Christian Kouame Oui Lucas Martinez, de l’équipe visiteuse.

Avec 33 points, l’équipe de Giuseppe Iachini classé treizième du tableau, tandis que le groupe dirigé par Ivan Juric il s’est classé neuvième avec 41 points à la fin du match.

Le prochain engagement de Serie A pour lui Hellas Vérone est contre lui Inter, tandis que le Fiorentina fera face au Juventus.

Fiche techniqueHellas Vérone:Bartlomiej Dragowski, Germán Pezzella, Martín Cáceres, Lucas Martínez, Lorenzo Venuti, Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat, Erick Pulgar, Cristiano Biraghi, Franck Ribery et Dusan VlahovicFiorentina:Marco Silvestri, Federico Dimarco, Pawel Dawidowicz, Koray Gunter, Davide Faraoni, Adrien Tameze, Ivan Ilic, Darko Lazovic, Daniel Bessa, Kevin Lasagna et Antonin BarakStade:Stade Marcantonio BentegodiButs:Dusan Vlahovic (0-1, min. 45), Martín Cáceres (0-2, min. 65) et Eddie Salcedo (1-2, min. 72)