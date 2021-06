Victoire de la guerre des saucisses du Brexit: l’UE fera TROIS concessions majeures – Bruxelles demi-tour | Politique | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne a été impliquée dans des négociations tendues avec Bruxelles au cours des derniers mois, alors que les deux parties cherchent à parvenir à un accord sur le protocole controversé d’Irlande du Nord. Dans une apparente percée, l’UE se prépare à offrir au Royaume-Uni trois concessions majeures, dans ce qui serait un revirement bruxellois choquant.

Bruxelles devrait accorder au Royaume-Uni un certain nombre de concessions pour désamorcer le conflit et garantir des progrès vers un règlement plus global sur le protocole d’Irlande du Nord.

Dans une victoire majeure pour le Royaume-Uni, les responsables de l’UE devraient annoncer un nouveau délai de grâce d’au moins trois mois pour l’exportation de viandes réfrigérées.

La période de grâce actuelle devrait prendre fin demain, ce qui signifierait que les viandes réfrigérées ne peuvent pas être exportées vers l’Europe continentale ou même l’Irlande du Nord depuis le Royaume-Uni en vertu des règles actuelles du Brexit.

Les règles de sécurité alimentaire de l’UE signifient que seule la viande congelée peut être importée sur son marché unique, ce qui entraînerait une interdiction des exportations de saucisses et de viande hachée.

Jusqu’à présent, Bruxelles avait refusé de reculer sur la question, car elle exige que les produits britanniques soient soumis aux règles strictes de sécurité alimentaire de l’UE.

Le gouvernement britannique avait refusé d’exclure de prendre des mesures unilatérales pour garantir que les viandes réfrigérées britanniques continuent d’aller en Irlande du Nord – une décision qui a exaspéré Bruxelles.

Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne, a indiqué qu’un accord pour régler le conflit est imminent.

Il a laissé entendre que l’UE était sur le point d’accepter la demande du Royaume-Uni de prolonger le délai de grâce actuel pour les contrôles sur la viande réfrigérée entrant en Irlande du Nord en provenance du reste de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “Nous sommes prêts à envisager de prendre des mesures audacieuses si le gouvernement britannique démontre un engagement clair et concret à mettre en œuvre le protocole dans son intégralité.”

L’extension du délai de grâce n’est pas la seule concession que l’UE est prête à faire.

Bruxelles est sur le point de modifier la législation de l’UE pour permettre aux médicaments autorisés à être utilisés en Grande-Bretagne d’être prescrits en Irlande du Nord sans être réévalués.

Le bloc exemptera également les chiens-guides des règles qui obligent les propriétaires d’animaux voyageant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord à obtenir un certificat de santé animale dans les 10 jours suivant un voyage.

Selon les termes actuels du protocole d’Irlande du Nord, la province reste effectivement dans le marché unique de l’UE pour empêcher l’émergence d’une frontière dure avec l’Irlande.

Le gouvernement irlandais a souhaité que moins de contrôles soient effectués pour les produits britanniques, en échange des engagements du Royaume-Uni sur le maintien des règles alimentaires et vétérinaires existantes de l’UE.