Victoire de la joueuse de tennis Antonia Lottner au tour de qualification

25/05/2021

Allumé à 16h30 CEST

Antonia Lottner, L’Allemand, numéro 249 de la WTA, a donné la surprise en remportant le tour de qualification de Roland-Garros en une heure et vingt-trois minutes par 7-5 et 6-4 à Anna Kalinskaya, Joueur de tennis russe, numéro 109 de la WTA. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Kalinskaya a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, tandis que Lottner l’a fait à trois reprises. De même, l’Allemande avait une efficacité de 58% dans le premier service, a commis une double faute et a obtenu 72% des points de service, alors que l’efficacité de sa rivale était de 67%, elle a commis 2 doubles fautes et a obtenu les 59% de points de service. .

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le plus grand nombre de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Plus précisément, 128 joueurs au total participent à cette phase de la compétition. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.