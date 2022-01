Victoire de la joueuse de tennis Charlotte Kempenaers-Pocz au tour de qualification

01/02/2022 à 04:45 CET

Charlotte Kempenaers Pocz, Australien surpris en gagnant par 6-4 et 6-4 dans une heure et dix minutes pour Rébecca Marino, joueuse de tennis canadienne, numéro 145 de la WTA, lors de la ronde de qualification du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des concurrents. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 48 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 24 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.