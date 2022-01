Victoire de la joueuse de tennis Despina Papamichail au tour de qualification

01/03/2022

Despina Papamichail, le grec, numéro 182 de la WTA, a donné la surprise en s’imposant au tour précédent de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde en deux heures et vingt-quatre minutes pour 6-4 et 7-6 au joueur de tennis suisse Stefanie Voegele, numéro 147 de la WTA. Avec cette victoire, la joueuse de tennis ajoute de nouveaux points à son classement pour participer au tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) il y a une phase de qualification préliminaire au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Concrètement, dans cette phase de compétition, 48 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, un total de 24 joueurs arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les invités. De même, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.