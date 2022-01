Victoire de la joueuse de tennis Ulrikke Eikeri au tour de qualification

01/02/2022

Le à 04h00 CET

Le joueur norvégien Ulrikke Eikeri, numéro 306 de la WTA, surpris en s’imposant lors du précédent tour de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde en une heure et trente et une minutes pour 6-2 et 6-3 au joueur de tennis suisse Susan bandecchi, numéro 175 de la WTA. Avec cette victoire, la norvège ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au total, 48 joueurs participent à cette phase spécifique, dont 24 accèdent à la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.