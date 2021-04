Victoire de la New England Revolution contre DC United en seconde période (1-0)

25/04/2021 à 04h12 CEST

le DC United n’a pas réussi à l’emporter sur Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 1-0 lors du match organisé ce dimanche au Stade Gillette. le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le le feu de Chicago. Concernant l’équipe de Washington, le DC United est venu de battre 2-1 à La ville de New York lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, le DC United a été placé en sixième position à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est troisième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a commencé à lui faire face Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but dans son propre but de Hines-Ike quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 48e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat 1-0 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Bruce Arena soulagé De La Garza, Mcnamara Oui Buchanan pour Mafla, Kaptoum Oui Traustason, tandis que le technicien du DC United, Hernan Losada, a ordonné l’entrée de Perez, Robertha, Forgeron Oui Nyeman fournir Châtain, Asad, Sorgho Oui Alfaro.

L’arbitre a donné un carton jaune à Traustason, Kaptoum, Farrell Oui Buksa par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre déjà Canouse, Châtain Oui Hines-Ike par l’équipe de Washington.

Grâce à cette victoire, Révolution de la Nouvelle-Angleterre parvient à remonter à quatre points et reste en accès à une place de playoff pour le titre, tandis que le DC United continuez avec trois points.

Prochain engagement de la Major League Soccer pour le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est contre lui Atlanta United, Pendant ce temps, il DC United fera face au Tremblements de terre de San Jose.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre:Turner, Henry Kessler, Farrell, Mafla (De La Garza, min.54), Bye, Kaptoum (Mcnamara, min.64), Polster, Traustason (Buchanan, min.81), Carles Gil, Bou et BuksaDC United:Seitz, Brillant, Hines-Ike, Alfaro (Nyeman, min 83), Julian Gressel, Mora, Moreno (Perez, min 70), Canouse, Asad (Robertha, min 70), Flores et Sorga (Smith, min. 70)Stade:Stade GilletteButs:Hines-Ike (1-0, min. 48)