Victoire de la pole et du sprint pour Bottas au Brésil

13/11/2021

Le à 21:17 CET

Valtteri Bottas a imposé sa loi ce samedi au Brésil, dans la troisième course de vitesse cette saison en vue d’adopter ce format expérimental à l’avenir. Le Finlandais, qui a déjà remporté la course courte à Monza, a réitéré en haut du podium, a ajouté les trois points de la victoire et a assuré la pole dimanche contre un Max verstappen qui a offert sa version la plus conservatrice, réservant ses « balles » pour la longue course de demain dimanche. Carlos Sainz a terminé le podium après une démonstration puissante au départ et a enduré le « type » avant Sergio Perez, tandis que Lewis Hamilton il a joué dans un retour stellaire du fond de la grille pour terminer cinquième.

Suspense inutile

La véritable histoire a été écrite en amont de l’événement et plus précisément dans les bureaux de la FIA sur le circuit d’Interlagos. Un récit que l’on pourrait résumer avec la phrase de Mercedes : « Nous n’allons pas faire appel de la disqualification de Lewis Hamilton. Nous voulons remporter ce titre sur la piste & rdquor ;.

C’était la fin d’un étrange chapitre qui avait commencé 20 heures plus tôt, vendredi, après une séance qualificative que Hamilton dominait massivement. Le leader du championnat, Max Verstappen, a terminé à près d’une demi-seconde derrière. Incrédule, le Néerlandais est sorti de sa voiture et s’est approché de celle d’Hamilton, a remarqué l’aile de la W12 et sans trop réfléchir il a même osé la toucher. Grosse erreur.

Les commissaires sportifs ont détecté un défaut de configuration sur la Mercedes numéro 44. Le règlement FIA précise qu’avec le DRS activé et l’aile supérieure ouverte, la distance maximale entre les 2 éléments de l’aile arrière doit être de 85mm. Celle de la voiture d’Hamilton était supérieure. Sanction sûre, règlement en main. C’est le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, qui a envoyé le rapport après avoir retiré l’aile et l’avoir scellée.

Mais à la dernière minute, la surprise a sauté. Alors que Hamilton lui-même supposait déjà qu’il serait disqualifié (il a même supprimé un tweet à ce sujet sur ses réseaux sociaux), il a été annoncé que la décision était reportée à ce samedi et que les commissaires appelleraient également à témoigner. Max verstappen pour avoir touché la Mercedes dans le parc fermé.

La FIA a maintenu le suspense et Hamilton a dû disputer les essais libres avec une autre aile, alors qu’ils continuaient à enquêter. En milieu d’après-midi, la décision était connue : 50.000 euros d’amende pour Verstappen et disqualification d’Hamilton, obligeant le septuple champion à partir dernier. « Le monde ne s’arrête pas & rdquor ;, ont-ils souligné depuis leur fan club. En effet, la course sprint ne distribue que 3, 2 et 1 points au trio de tête.

Pôle pour Bottas

Verstappen, qui a remporté la première épreuve de sprint à Silverstone, est parti premier, avec Bottas coincé dans son sillage. Le Néerlandais a été surpris par le Finlandais de Mercedes, très agressif avec sa stratégie en pneus tendres, et l’a dépassé sans faute. Hamilton a récupéré quatre places au départ et Carlos Sainz a gagné trois pour même surpasser Verstappen et se classe deuxième avec la Ferrari. Début impressionnant pour le Madrilène, qui malgré tout a été finalement « chassé » par Max mais a su résister à la pression que « Checo » lui a fait subir avec Red Bull.

La cinquième position finale de Hamilton, sa capacité à revenir du fond de la grille en seulement 24 tours, a été essentielle pour la course de ce dimanche. Et c’est que Lewis traîne une autre pénalité de cinq positions pour demain après avoir eu recours au cinquième moteur à combustion interne. Mercedes a insisté sur le fait que cela n’était pas dû à des problèmes de fiabilité, mais plutôt à la maximisation des performances lors des quatre derniers Grands Prix d’une saison « haute tension ». Hamilton est « touché » mais pas « coulé ». Quant à Fernando Alonso, qui avait mené les essais libres 2, l’Espagnol a dû cette fois se contenter de la 12e position.