Victoire de la Real Sociedad B au stade d’Alcorcón (1-4)

02/10/2021 à 23:03 CEST

La Réel a montré sa meilleure version lors du match de la Saint Dimanche contre Alcorcon, qui s’est soldé par une victoire (1-4). Les Alcorcon Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Valladolid réel par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Real Sociedad B perdu par un résultat de 0-2 dans le duel précédent contre le Huesca. Avec ce résultat, l’équipe de Madrid est vingt-deuxième, tandis que le Réel Il est treizième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Saint-Sébastien, qui a débuté au Saint Dimanche grâce à un but de Jon Ander Olasagasti quelques minutes seulement après le coup de sifflet d’ouverture, à la troisième minute. Mais plus tard, l’équipe madrilène a égalisé le match en mettant 1-1 grâce à un but de Nicolas Gorosito à la minute 34. Cependant, le Real Sociedad B Il a pris la tête avec une pénalité maximale de Jon Karrikaburu peu avant la fin, plus précisément en 45, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 1-2.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a accru son avantage avec un but de Xeber Alkain à 52 minutes. Plus tard, il a marqué le Real Sociedad B, qui a pris ses distances en établissant 1-4 grâce à un double but de Xeber Alkain à 62 minutes, concluant le match avec le score de 1-4.

L’entraîneur de la Alcorcon a donné accès à Xisco, Oscar Arribas Pasero, Fidel Escobar et Combattu pour Asencio, Juan Bravo, Ander Gorostidi et Abdelhafid Al Badaoui Sabri, tandis que le Réel a donné le feu vert à Aritz aldasoro, Ander Martin, Luca sangalli et Jon Magunacelaya, qui est venu remplacer Roberto López, Aritz Aranbarri, Valera allemande et Jon Karrikaburu.

Dans le match, l’arbitre a averti avec cinq cartons jaunes seulement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Asencio, Laure, Nicolas Gorosito, Ander Gorostidi et Antonio Moyano.

Avec ce résultat, le Alcorcon il reste trois points et le Réel obtenir neuf points après avoir remporté le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe de Madrid affrontera le Burgos et, pour sa part, le Real Sociedad B le fera contre le SD Ponferradina.

Fiche techniqueAlcorcon :Dani Jiménez, Carlos Hernández, Nicolás Gorosito, Laure, Antonio Moyano, Juan Bravo (Oscar Arribas Pasero, min.57), Ander Gorostidi (Fidel Escobar, min.65), Bellvís, Abdelhafid Al Badaoui Sabri (Lucho, min.81) , Juan Hernández et Asencio (Xisco, min.57)Real Sociedad B :Gaizka Ayesa Burgui, Jeremy Blasco, Urko González, Aritz Aranbarri (Ander Martin, min. 46), Imanol Ezkurdia, Roberto López (Aritz Aldasoro, min. 22), Peter Pokorny, Jon Ander Olasagasti, Jon Karrikaburu (Jon Magunacelaya, min. 88), Germán Valera (Luca Sangalli, min.68) et Xeber AlkainStade:Saint DimancheButs:Jon Ander Olasagasti (0-1, min. 3), Nicolás Gorosito (1-1, min. 34), Jon Karrikaburu (1-2, min. 45), Xeber Alkain (1-3, min. 52) et Xeber Alcain (1-4, min. 62)