Victoire de l’Acunsa Gipuzkoa Basket contre San Pablo Burgos par 79-90

14/04/2021 à 23:51 CEST

le Panier Acunsa Gipuzkoa a été imposé en tant que visiteur de San Pablo Burgos par 79-90 au trente et unième jour de la Ligue ACB. La veille, les joueurs de San Pablo Burgos ont subi une défaite à l’extérieur contre lui. Urbas Fuenlabrada 89-83, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives, tandis que ceux d’Acunsa Gipuzkoa Basket ont également perdu à domicile avec le Coosur Real Betis par 68-91 et jusqu’à présent, ils avaient accumulé une séquence de quatre défaites d’affilée. Avec ce résultat, le Panier Acunsa Gipuzkoa occupe la dix-neuvième place et a accumulé sept victoires en 29 matchs disputés jusqu’à présent, tandis que le San Pablo Burgos il reste en sixième position avec 17 victoires en 28 matchs disputés.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des sections locales, en fait, ils ont obtenu un partiel de 11-2 et ont eu une différence maximale de 11 points (20-9) et ont conclu avec un résultat de 25-19. Ensuite, au deuxième quart il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-0 et a réussi à marquer la différence maximale (quatre points) à la fin du quart, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 14-24. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 39-43 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de la San Pablo Burgos Ils ont réduit les distances dans l’électronique et ont terminé avec un résultat partiel de 21-19 et un total de 60-62. Enfin, au cours du dernier trimestre, le Panier Acunsa Gipuzkoa augmenté leur distance, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et a marqué l’écart maximum (11 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 19-28. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 79-90 pour les visiteurs.

Le triomphe de Panier Acunsa Gipuzkoa était dû en partie grâce à 18 points, une passe et neuf rebonds de Viny Okouo et les 17 points et six rebonds de Dino radoncique. Les 18 points, une passe et cinq rebonds de Vitor benite et les 14 points, une passe et cinq rebonds de Jasiel Rivero ils n’étaient pas suffisants pour le San Pablo Burgos pourrait gagner la partie.

Le prochain crash du San Pablo Burgos ce sera contre lui TD Systems Baskonia dans le Fernando Buesa Arena, tandis que la prochaine réunion du Panier Acunsa Gipuzkoa ce sera contre lui Casademont Saragosse dans le Arène Principe Felipe.