Victoire de l’armée de l’UE: le Brexiteer émet un grave avertissement sur le demi-tour humiliant de Joe Biden | Monde | Nouvelles

Poutine: Nord Stream 2 est un “ projet économique ” pour répondre à la demande

Et Daniel Kawczynski a déclaré que ses collègues étaient de plus en plus préoccupés par le projet controversé, qui apportera du gaz liquéfié directement d’Allemagne en Russie, et qui, selon les critiques, va à l’encontre des principes de l’Union européenne et de l’OTAN. S’exprimant hier, M. Biden a déclaré qu’il avait décidé de ne pas imposer de sanctions car le projet était presque terminé et que cela aurait pu nuire aux liens avec l’Europe.

M. Kawczysnki, député de Shrewsbury et Atcham, un critique persistant du projet, a déclaré à Express.co.uk: «Je pense que nous avons vu avec la Biélorussie ce dont l’axe russe est capable, mettant même en danger la vie des passagers en détournant un avion.

«Donc, s’ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à faire toutes sortes d’autres choses via ce pipeline.»

Il a ajouté: «Je pense que les démocrates argumenteraient, je ne suis pas d’accord avec eux sur ce point, mais les démocrates soutiendraient que les relations de l’Amérique avec l’Europe et l’Allemagne en particulier ont été gravement endommagées par le président Trump.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il renonçait aux sanctions contre le développeur Nord Stream 2 (Image: GETTY)

Angela Merkel, chancelière allemande (Image: GETTY)

«En fait, pour être honnête avec vous, je pense que le président Trump a très, très bien réussi à obliger des pays comme l’Allemagne à expliquer publiquement pourquoi ils ne dépensent pas les deux pour cent de leur PIB pour l’OTAN.»

M. Kawczynski, qui a déclaré que les députés étaient de plus en plus alarmés par la perspective de l’achèvement du pipeline, a déclaré: «C’est le contribuable britannique, comme vous le savez, qui dépense une somme disproportionnée pour protéger notre continent.

«Les Allemands n’investissent pas dans la capacité d’armes nucléaires – qui est laissée au contribuable britannique – et dépensent 1,1% de leur PIB pour la défense.

Daniel Kawczynski est le député conservateur de Shrewsbury et Atcham (Image: Parliament TV)

«Je pense que le président Trump faisait en fait quelque chose de très, très important. Mais les démocrates croient qu’ils ont une relation à réparer et ils ne veulent pas contrarier les Allemands.

«Je pense que c’est une terrible erreur, car cela permettra à l’Allemagne de continuer à mettre en œuvre diverses politiques qui ne sont pas compatibles avec l’OTAN, et leur détermination à créer une armée européenne unique sera la grande menace et le défi que nous devrons relever. visage.

«C’est donc la fin du coin. Le calendrier et la conduite de la nouvelle administration en Amérique sont, j’en ai peur, très irresponsables. »

Le président américain Donald Trump (Image: GETTY)

Vladimir Poutine, président de la Russie (Image: GETTY)

M. Biden, qui prépare sa première visite en Europe et sa première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine le mois prochain, a déclaré aux journalistes qu’il s’était opposé au nouveau pipeline depuis sa création.

Cependant, il a dit qu’il avait retardé les sanctions parce que c’était “presque complètement terminé” au moment où il a pris ses fonctions en janvier.

Interrogé sur la raison pour laquelle il laissait l’Allemagne et la Russie terminer le projet, Biden a déclaré: «Parce que c’est presque complètement terminé, numéro un.

Nord Stream 2 est terminé à 95% (Image: GETTY)

“Et ce n’est pas comme si je pouvais permettre à l’Allemagne de faire quelque chose ou de ne pas aller de l’avant et d’imposer des sanctions maintenant serait, je pense, contre-productif en termes de relations européennes.”

M. Biden, qui souhaitait bâtir un front uni à la fois contre la Russie et la Chine, a agi rapidement pour rétablir les liens avec l’Allemagne et d’autres principaux alliés européens qui étaient gravement effilochés sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Le département d’État a déclaré la semaine dernière que Nord Stream 2 AG – la société allemande derrière le gazoduc russe vers l’Allemagne – et son PDG, Matthias Warnig, un allié du président russe Vladimir Poutine, se sont livrés à des activités sanctionnables, mais ont renoncé à ces sanctions pour ce qu’il a appelé raisons de sécurité nationale.

M. Biden a déclaré que les Allemands étaient conscients de ses préoccupations.

M. Kawczynski a critiqué l’Allemagne pour le montant qu’elle verse à l’OTAN (Image: GETTY)

Il a expliqué: “Ils savent à quel point je me sens et j’espère que nous pourrons travailler sur la façon dont ils le géreront à partir de maintenant.”

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mardi qu’elle s’attendait à de nouvelles discussions avec les États-Unis sur le projet Nord Stream 2 après la levée des sanctions.

Gazprom et ses partenaires occidentaux font la course pour terminer le gazoduc pour envoyer du gaz naturel sous la mer Baltique.

Le projet, maintenant achevé à environ 95%, contournerait l’Ukraine, la privant de frais de transit lucratifs et compromettant potentiellement sa lutte contre l’agression russe.