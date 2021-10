Victoire de Látigo Pérez à Renteria

in

Après la défaite de mars dernier en Angleterre, l’ancien champion d’Espagne des poids coq est revenu sur le ring dimanche Sebastián « Látigo » Pérez (13-2-1, 2 KO), qui a battu le combattant colombien au Centre sportif Galtzaraborda de Rentería (Guipúzcoa) Anuar chambres (21-12-1, 12 KO)

Après les six tours joués, Pérez était bien supérieur et a remporté la victoire aux points à l’unanimité, bien qu’il ait subi deux coupures au sourcil par des têtes individuelles de Salas, ce qui a quelque peu aigri la joie de la victoire.

Whip est passé de moins en plus et a gagné sans faute. L’objectif est maintenant de se remettre des pannes et d’attendre les offres.

Látigo a commenté le combat : “Ces combats de voyous me servent d’expérience, mais je ne pensais pas que Salas utilisait ces arts.”