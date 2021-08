Victoire de l’Austin FC 3-1 contre Portland Timbers

22/08/2021 à 5h06 CEST

Les Bois de Portland n’a pas réussi à l’emporter Austin, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Q2. Les Austin FC Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Whitecaps de Vancouver par un score de 1-2 et en ce moment il avait une séquence de trois défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe de Portland, le Bois de Portland a récolté une égalité à un contre le Ville sportive de Kansas, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec cette défaite, le Bois de Portland a été placé en neuvième position à la fin du match, tandis que le Austin FC est douzième.

La première moitié de la confrontation a bien commencé pour l’équipe de Los Verdes, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au succès devant le but avec une pénalité maximale de Dominguez à la minute 10. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux avec un but de Fagundez à la 14e minute qui a laissé un 2-0 en faveur de Austin. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Austin FC, qui a augmenté les distances mettant le 3-0 à travers un but de Driussi à la 29e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 3-0.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Portland, qui a réduit les écarts avec un but de Asprilla à 55 minutes, terminant le match avec un score final de 3-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Austin ils sont entrés du banc Romagne, Jiménez, Pochettino, Sébastien berhalter et Stroud remplacement Driussi, Kolmanic, Fagundez, Anneau et Dominguez, tandis que les changements par le Bois de Portland Ils étaient Mabiala, Blanc, Valéri, McGraw et Niezgoda, qui est entré par Van Rankin, Williamson, Chara, Bonilla et Asprilla.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. De la part des joueurs de la Austin FC le carton jaune est allé à Pochettino et par le Bois de Portland admonesté & Zcaron;upari & cacute;.

Après la conclusion de ce match lors de la 28e journée, le Austin FC a été placé en douzième position avec 19 points, tandis que le Bois de Portland il est à la neuvième place avec 24 points.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante, Nick Lima, Kolmanic (Jiménez, min.74), Ring (Sebastian Berhalter, min.84), Pereira, Domínguez (Stroud, min.84), Gallagher, Fagundez (Pochettino, min.74) et Driussi (Romagne, min.62)Bois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Tuiloma, Bonilla (Mcgraw, min.87), Van Rankin (Mabiala, min.46), Fochive, Williamson (Blanco, min.46), Chará (Valeri, min.73 ), Asprilla (Niezgoda, min.87), Mora et Chará (Valeri, min.73)Stade:Stade Q2Buts:Domínguez (1-0, min. 10), Fagundez (2-0, min. 14), Driussi (3-0, min. 29) et Asprilla (3-1, min. 55)