Victoire de Leganés au stade du Real Saragosse (0-5)

30/05/2021 à 23:07 CEST

le Saragosse et le Léganes Ils ont terminé leur participation en deuxième division avec un résultat de 0-5 et une victoire pour l’équipe de Madrid. le Real Saragosse est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Majorque par un score de 2-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Léganes il venait de battre 1-0 dans son fief à Malaga lors du dernier match joué. Les locaux, en fin de match, restaient à la quinzième place du classement, tandis que les Léganes a été placé à la troisième place.

La première équipe à marquer a été la Léganes, qui a débuté en La Romareda à travers un peu de Kévin Bua à la 15e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score, augmentant l’avantage grâce à un but de Juan Muñoz à 30 min. L’équipe madrilène a marqué à nouveau, qui s’est distanciée en mettant le 0-3 sur un autre but de Juan Muñoz, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément en 43, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-3 à la lumière.

La seconde mi-temps a commencé face à l’équipe de Madrid, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un but de Ruben Pardo instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté les distances établissant le 0-5 avec un but de Miguel de la Fuente à 55 minutes, concluant le temps réglementaire avec un score final de 0-5.

Le technicien de la Saragosse, Image de balise Juan Ignacio Martinez, a donné accès au champ à Luca Zanimacchia, Gabriel Fernández Oui Gaizka larrazabal remplacement Franco Serrano Grace, Ivan Azon Monzon Oui Sergio Bermejo, tandis que de la part du Léganes, Asier Garitano remplacé Ruben Pardo, Sergio González, Borja Baston, Ignasi Miquel Oui Gaku shibasaki pour Ruben Perez, Sergi Palencia, Miguel de la Fuente, Jonathan Silva Oui Robert Ibáñez.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement quatre cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Alberto Zapater, Juan José Narvaez, Pep Chavarria Oui Franco Serrano Gracia.

Avec cette défaite de fin de saison, le Real Saragosse il a été classé 15e dans le tableau avec 50 points. le Léganes, quant à lui, était à la troisième place avec 73 points, occupant une place pour accéder à la promotion des séries éliminatoires en première division à la fin du match.

Fiche techniqueLa vraie Saragosse :Asier Riesgo, Sergi Palencia, Javier Hernández Carrera, Rodrigo Tarín, Jonathan Silva, Robert Ibáñez, Juan Muñoz, Luis Perea, Rubén Pérez, Kevin Bua et Miguel de la FuenteLéganes :Álvaro Ratón, Álvaro Tejero, Carlos Nieto, Jair Amador Silos, Pep Chavarria, Sergio Bermejo, Alberto Zapater, Francho Serrano Gracia, Juan Sanabria, Juan José Narváez et Ivan Azon MonzonStade:La RomaredaButs:Kevin Bua (0-1, min.15), Juan Muñoz (0-2, min.30), Juan Muñoz (0-3, min.43), Rubén Pardo (0-4, min.49) et Miguel de la Source (0-5, min. 55)