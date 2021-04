Victoire de Lenovo Tenerife contre Unicaja 79-61

18/04/2021 à 23:20 CEST

le Lenovo Tenerife a réussi à gagner à domicile contre Unicaja 79-61 lors de la trente-deuxième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec lui Real Madrid par 84-76. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre le Panier RETAbet Bilbao par 88-74. Avec ce résultat, le Lenovo Tenerife est à la troisième place et cumule 24 victoires en 30 matchs joués, tandis que le Unicaja il reste en huitième position avec 14 victoires en 29 matchs disputés.

Le premier quart avait l’équipe locale comme protagoniste et dominateur, en fait, l’équipe a réalisé une course de 13-2 et a continué à gagner par 14 points (23-9) pour terminer avec 24-14. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de la Lenovo Tenerife ils ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont conclu avec un résultat partiel de 15-15. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 39-29 dans le courrier.

Au troisième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-0 et a augmenté la différence à un maximum de 21 points (55-34) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 20- 14 et 59-43 au total. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 10-2 et ont eu une différence maximale de 25 points (76-51), et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 20-18. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau des scores du match avec un score de 79-61 pour les locaux.

Le triomphe de Lenovo Tenerife était dû en partie grâce à 22 points et trois rebonds de Giorgi Shermadini et les 16 points, six passes et quatre rebonds de Bruno Fitipaldo. Les 22 points, une passe et trois rebonds de Axel bouteille et les 13 points, une passe et un rebond de Jaime Fernandez n’étaient pas suffisants pour le Unicaja A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match, le Lenovo Tenerife il verra les visages avec lui Joventut dans le Palais des sports municipal de Badalona, tandis que la prochaine réunion du Unicaja ce sera contre lui Casademont Saragosse dans le Palais des sports Jose Maria Martin Carpena.