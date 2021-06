Victoire de Lesia Tsurenko au tour de qualification

in

23/06/2021

Le 24/06/2021 à 00:46 CEST

Le joueur ukrainien Lesia Tsurenko, numéro 164 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au tour précédent de qualification de Wimbledon par 6-4 et 6-1 en une heure et six minutes aux Britanniques Tara Moore, numéro 459 de la WTA. Avec cette victoire, la joueuse parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

Moore a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que la joueuse de tennis ukrainienne l’a réussi 7 fois. De plus, Tsurenko a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis 3 doubles fautes et réalisé 55% des points de service, tandis que son rival a eu 58% de premier service et 6 doubles fautes, réussissant à remporter 39% des points à le service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), une phase de qualification est préalablement organisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, 128 joueurs de tennis s’affrontent dans cette phase de la compétition. De plus, elle est célébrée du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.