Victoire de l’étudiant Vista Alegre face à Pontellas (1-2)

in

13/06/2021 à 21:57 CEST

le Élève a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Pontellas ce dimanche dans le San campio. le Pontellas est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Comme Pontes. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Étudiant Vista Alegre il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Bateau et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe Estrada est septième, tandis que le Pontellas il est douzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Étudiant Vista Alegre, qui a créé la lumière à travers un but de Freiria quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1, clôturant ainsi la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Pontellas, qui a obtenu l’égalité avec un but sur penalty de Yago González à 85 minutes. L’équipe visiteuse a pris l’avantage grâce à un but de Vilas quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le duel avec un résultat de 1-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Pontellas qui sont entrés dans le jeu étaient Telmo, Berni, Somoza, Nando Oui Sanchez remplacement Sancho, Michel Garcia, Alonso, Richi Oui Yago González, tandis que les changements dans le Élève Ils étaient Dieguito Oui Salgado, qui est entré pour remplacer Ruben Marquez Oui Freiria.

L’arbitre a réprimandé Michel Garcia, Richi, Telmo Oui Samu par le Pontellas déjà Diégo, Ruben Marquez Oui Vilas par l’équipe estradense.

Avec cette victoire, le Étudiant Vista Alegre il monte à 33 points et se place à la septième place du classement. Pour sa part, Pontellas il reste avec les 19 points avec lesquels il a atteint ce jour de compétition.

le Pontellas affrontera le lendemain Viveiro CF et le Étudiant Vista Alegre jouera contre UD Atios.

Fiche techniquePontellas :Aarón Puentes, Alonso (Somoza, min.57), Michael Garcia (Berni, min.57), Yago González (Sanchez, min.86), Pablo, Gullón, Sancho (Telmo, min.46), Samu, Richi (Nando , min.64), Santi et IagoÉtudiant Vista Alegre :Cristopher, Catú, Vilas, Diego, Sebas, Manu Rodríguez, Rubén Marquez (Dieguito, min.46), Castro, Freiria (Salgado, min.64), Jacobo et VilasStade:San campioButs:Freiria (0-1, min. 1), Yago González (1-1, min. 85) et Vilas (1-2, min. 90)