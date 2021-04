Victoire de l’Impact de Montréal 4-2 contre le Toronto FC

17/04/2021 à 22:06 CEST

le Impact de Montréal a commencé par une victoire 4-2 sur le Toronto FC lors de leur premier match de Major League Soccer, qui a eu lieu ce samedi au Stade Saputo. Avec ce résultat, l’équipe de Montréal est première avec trois points et la Torontoise quatorzième et sans points en fin de match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Impact de Montréal, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Toye quelques minutes après le début du match, en particulier à la minute 3. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Quioto à la minute 24 qui lui a laissé un 2-0 Impact de Montréal. Mais plus tard, l’équipe torontoise a coupé les différences avec un but du point de penalty de maigrir près de la conclusion, à 44. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un score de 2-1.

La deuxième partie du match a débuté de manière positive pour l’équipe de Montréal, qui s’est distanciée sur le tableau de bord grâce à un but de Wanyama à la 55e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Montréal d’augmenter le score grâce à un but de Mihailovic à la minute 71 qui a établi le 4-1. Cependant, le Toronto FC distances réduites avec un objectif de Laryée à la limite de la fin, en 88, concluant la confrontation avec un résultat de 4-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Impact de Montréal a donné accès à Volé, Johnsen, Struna Oui Amour sejdic pour Toye, Quioto, Mihailovic Oui Kizza, Pendant ce temps, il Toronto FC a donné accès à De Lion, Jordan Perruzza, Morrow, Fraser Oui Marshall-Ruty pour Okello, Mullins, Shaffelburg, Priso-Mbongue Oui maigrir.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Wanyama du Impact de Montréal Oui Bradley Oui Priso-Mbongue L’équipe torontoise a reçu un carton jaune.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la Major League Soccer, le Impact de Montréal jouera son match contre lui Nashville SC. Pour sa part, Toronto FC jouera son jeu contre lui Whitecaps de Vancouver.

Fiche techniqueImpact de Montréal:Diop, Camacho, Kamal Miller, Waterman, Wanyama, Piette, Mihailovic (Struna, min.79), Kizza (Amar Sejdic, min.79), Brault-Guillard, Toye (Hurtado, min.60) et Quioto (Johnsen, min .69)Toronto FC:Bono, Singh, González, Auro, Laryea, Priso-Mbongue (Fraser, min 59), Bradley, Okello (Deleon, min 46), Shaffelburg (Morrow, min 59), Delgado (Marshall-Ruty, min 75 ) et Mullins (Jordan Perruzza, min.46)Stade:Stade SaputoButs:Toye (1-0, min.3), Quioto (2-0, min.24), Delgado (2-1, min.44), Wanyama (3-1, min.55), Mihailovic (4-1, min.71) et Laryea (4-2, min.88)