Victoire de Liverpool mais Jurgen Klopp sera « préoccupé » par les buts encaissés, Trent Alexander-Arnold « oublie qu’il joue à l’arrière droit » et les Reds ont été exposés sans Virgil van Dijk

Liverpool a peut-être effectué un retour pour battre l’AC Milan à Anfield, mais Jurgen Klopp a été préoccupant.

Les Reds ont fait un début de match fulgurant, prenant l’avantage grâce à un but contre son camp de Fikayo Tomori et auraient dû mener 2-0 car Mohamed Salah a raté un penalty.

Klopp a vu son équipe prendre un départ victorieux en Ligue des champions

D’une manière ou d’une autre, ils se sont retrouvés menés 2-1 à la mi-temps, Milan marquant par Ante Rebic et Brahim Diaz en l’espace de deux minutes.

Virgil van Dijk était sur le banc pour le match et Klopp sera déçu des buts concédés par son équipe.

Ils ont ensuite gagné 3-2 grâce à un brillant but de Jordan Henderson après l’égalisation de Salah.

L’animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, pense que Liverpool a travaillé dur sur le résultat et a souligné le rôle joué par Trent Alexander-Arnold dans les buts.

Alexander-Arnold pensait qu’il avait marqué, mais il a ensuite été crédité comme un but contre son camp

Il a déclaré au Sports Bar: «Pour moi, Trent était en faute pour les deux buts. Positionnellement, il est partout. Je pense qu’il oublie qu’il joue à l’arrière droit.

«Je pense qu’il est incroyable à l’avenir, il a tellement de talent et j’aime le regarder jouer quand il a le ballon aux pieds, mais quand il n’a pas le ballon, il est tellement mauvais pour revenir.

« Il en a fini avec le une-deux et sort de sa position.

“D’abord et avant tout, vous êtes un arrière droit et devez défendre. Vous jouez contre une grande équipe et sans Van Dijk, ils ont été exposés.

« Ils ont gagné le match, mais ils l’ont rendu difficile. Contre une meilleure opposition en Premier League, ils s’en sortiront.

Van Dijk a regardé le match depuis le banc des remplaçants

Le co-animateur Jason Cundy a ajouté: «Je pense que cela doit venir de Klopp. Son rôle, et Robertson de l’autre côté, ils jouent comme des ailiers.

« C’est leur façon de jouer. Défensivement, je ne suis pas si sûr. À quelques reprises en deuxième mi-temps, Salah, lorsque Trent a chevauché, à son crédit, il est revenu.

«Je me demande si Klopp lui a dit que si Trent vous dépasse, votre travail consiste à le couvrir.

« Si c’est ce qu’on lui a dit de faire, alors je suis désolé pour lui.

« Il est si bon à ça. Il est essentiellement un ailier lorsque Liverpool a le ballon dans les zones hautes et larges.

«Il crée tellement d’occasions et ils doivent légiférer pour cela. Je me demande si le milieu de terrain doit assumer une part de responsabilité.

« Au cours des 25 premières minutes, ils ont été vraiment géniaux, mais ils se sont inclinés 2-1 à la mi-temps. Cela concernera Klopp.

Il y a eu un débat ces derniers jours sur l’endroit où Alexander-Arnold devrait jouer

“Ils étaient tellement dominants qu’ils se sont inclinés 2-1 à la mi-temps.”

Les Reds ont récolté les trois points lors de leur premier match de groupe, mais Klopp avait de quoi méditer.